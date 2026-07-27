廈門博士生騎共享單車突斷電鎖車 摔倒致十級傷殘獲賠25萬

福建廈門一間大學在讀博士生小李，去年6月騎行共享單車「哈囉校園助力車」突遭斷電車輪落鎖，車身側翻傾倒後，重重砸在右腿，導致骨折、十字韌帶完全斷裂、半月板撕裂，鑒定為十級傷殘。雖然哈囉平台認可小李受傷與車輛故障存在關聯，但就如何賠償拉鋸了一年時間。近日經當地法院訴前調解，上海哈囉普惠科技有限公司同意一次性賠付小李21.5萬元人民幣(約24.8萬港元)。
科研學業進度受阻
小李表示事發於去年6月5日，他騎行共享單車「哈囉校園助力車」前往實驗室途中，車子在正常行駛狀態下突然斷電，後輪瞬間鎖死，車身側翻傾倒後，重重砸在其右腿上。送醫後，小李被診斷為右脛骨平台骨折外側撕脫骨折、膝關節前十字韌帶完全斷裂、膝外側半月板撕裂。此後近一年，小李多次跨城就醫，進行手術和康覆治療，被迫長期休養。他博士階段的科研工作也無法正常開展，學業進度受阻。
一開始，哈囉方面提出通過騎行附帶保險賠付數百元；後續又提議等他完成全部康復治療、做完傷殘鑒定後再統一計算賠償金額。考慮到治療周期較長，小李拒絕了這個方案，雙方協商無果。
去年12月，小李被鑒定為十級傷殘後，向當地法院遞交民事起訴狀，向哈囉申索醫療費、殘疾賠償金、誤工費、精神損害撫慰金、鑒定費等各項損失合計26.4萬元人民幣。本月17日，法院進行訴前調解，上海哈囉普惠科技有限公司同意一次性賠付小李21.5萬元人民幣。
談及一年多的維權過程，小李感慨取證相當艱難，因為能夠完整記錄車輛運行狀態、故障發生時間、騎行軌跡的後台數據，全部由哈囉平台單方掌控。事發後，交警部門曾多次試圖調取後台日誌，但始終未能獲取相關數據。最終交警查看校園CCTV後發現，事發時段道路空曠無其他車輛行人，小李均速騎行至事發地點，車子突然劇烈晃動，瞬間側翻倒地，明顯非正常摔倒，成為後來責任認定的關鍵證據。