颱風紅霞｜惠州海灘遍地金鯧　網民執百斤開心到瞓唔着

颱風「紅霞」登陸廣東惠州，當地一處海灘在颱風遠離後，出現大量金鯧魚被海浪沖上岸，有民眾短短時間內就撿了超過100斤（約50公斤）的金鯧魚，興奮直呼「開心到整晚睡不着」，消息曝光後引發熱議。
類似情況並非首次
據《荔枝新聞》報道，當事人李女士表示，當天開車經過海邊時，看到許多人興奮地往沙灘跑，好奇跟着前往查看，沒想到沙灘上竟遍布大量金鯧魚。她與家人短時間內撿了100多斤魚，直呼「好興奮，昨天晚上睡不着，因為太開心了」，由於數量實在太多，「自己根本吃不完」，最後全部分送給親友分享。
事實上，類似情況並非首次發生。2025年6月，海南三亞在颱風「蝴蝶」過境後，也曾出現大量金鯧魚及生蠔被沖上海灘，不少民眾甚至整車載回家，畫面一度在網上瘋傳。
大量養殖魚逃逸
據悉，颱風過後大量金鯧魚集中出現在岸邊，主要與近海養殖設施受損有關。強烈風浪及暴潮容易造成養殖網箱破裂、纜繩斷裂，使大量養殖魚逃逸，隨着海流被沖上岸。此外，颱風也會攪動海底淤泥，導致海水含氧量驟降，魚群因缺氧或遭風浪撞擊受傷，最終失去游動能力而擱淺沙灘。
有網友粗估此次被沖上岸的金鯧魚多屬4至6兩、即將上市的成魚，原本已接近收成期，如今因颱風造成大量流失，養殖戶損失相當慘重，單一養殖場損失金額可能高達數十萬甚至上千萬元人民幣。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章