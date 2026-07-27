颱風紅霞｜惠州海灘遍地金鯧　網民執百斤開心到瞓唔着

颱風「紅霞」登陸廣東惠州，當地一處海灘在颱風遠離後，出現大量金鯧魚被海浪沖上岸，有民眾短短時間內就撿了超過100斤（約50公斤）的金鯧魚，興奮直呼「開心到整晚睡不着」，消息曝光後引發熱議。

類似情況並非首次

據《荔枝新聞》報道，當事人李女士表示，當天開車經過海邊時，看到許多人興奮地往沙灘跑，好奇跟着前往查看，沒想到沙灘上竟遍布大量金鯧魚。她與家人短時間內撿了100多斤魚，直呼「好興奮，昨天晚上睡不着，因為太開心了」，由於數量實在太多，「自己根本吃不完」，最後全部分送給親友分享。