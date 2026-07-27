網信辦處置3704違規帳號　涉未清晰標示新聞資訊來源

據官方《央視新聞》報道，國家網信辦指出，近期持續督導各大網站及社交平台落實資訊來源標示制度，但仍發現部分自媒體透過搬運、剪輯或整合網絡內容，發布國際及國內時事，卻未註明原始消息來源，影響資訊可信度，也容易誤導社會大眾。

內地持續加強整頓網絡資訊亂象。官方近期巡查發現，不少自媒體帳號發布國內外時事內容時，未依規定標示資訊來源，甚至以「網傳」、「外媒消息」等模糊字眼規避審查，已要求各大平台加強管理，累計處置違規帳號3,704個，並更正超過4.8萬條未依規標示來源的短影音。

此外，微博帳號「騎著電驢去蕩圩」、快手帳號「路路講局勢」等，也因發布國內外時事時，刻意以「網傳」、「網友爆料」、「外媒消息」等模糊用語取代明確來源，被認定刻意規避平台審核機制，同樣遭到處分。

官方點名，包括抖音帳號「致靜」、快手帳號「大秦說書」等，自行搬運或簡單整理國際新聞內容，卻未標示資訊來源，導致網友無法查證消息出處，相關帳號已遭平台依法處置。

以誇張字眼作為標題

網信部門也指出，部分自媒體利用聳動標題吸引流量。例如抖音帳號「全球」、影音平台Bilibili帳號「軍武司令猿」等，以「雷霆出擊」、「又打起來了」等誇張字眼作為標題，再搭配國際新聞畫面或拼湊網絡圖片和影片，對事件進行片面甚至扭曲解讀，且未標示資訊來源，涉嫌誤導閱聽眾，也已遭平台依法依規處置。

官方強調，資訊來源標示是確保網絡內容真實、可信及可追溯的重要機制，呼籲自媒體創作者應落實資訊查證，主動、完整標示消息來源，並對發布內容負起責任。同時要求各網絡平台持續完善資訊來源標示功能，建立長效管理機制，進一步提升網絡資訊透明度，維護健康的網絡言論環境。