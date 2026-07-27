泰書展保安抱摔中國女粉絲　華使館促查明真相(有片)

一名赴泰國追星的中國內地女粉絲表示，上周六（25日）在泰國曼谷三洋商場GMM書展活動中，遭工作人員鎖喉、抱摔等暴力對待，隨後前往當地警局錄口供，聯絡家人準備找律師，並計劃向中國駐泰使館求助。中國駐泰使館周一（27日）敦促相關方面盡快查明真相，妥善處理此事。

據當事人在社交平台發文及相關網民轉述，她上周六清晨6時許到達書展現場，以雨傘及朋友協同的方式佔位排隊，活動開始前，附近的泰國粉絲向工作人員舉報她「插隊」。她強調自己有完整排隊憑證與佔位照片，但工作人員未做核實即要求她離場，並收繳周邊物品。多名GMM工作人員強行驅趕該女生，過程中存在搶奪手機、按壓脖頸、拉扯頭髮、拖拽抱摔等行為，女生吊帶衣物被扯鬆、手鏈斷裂，全程被多人圍堵。當事人表示隨後已前往當地警局錄口供，並計劃聯繫中國駐泰使館求助。

泰國影視娛樂公司GMMTV周日在微博發表聲明稱，初步認定該工作人員在部分環節處置時，存在超出當時場景所需的用力行為。該工作人員是公司聘請執行工作的外部人員，並非GMMTV正式員工，目前已暫停聘用該名人員直至調查得出結論。聲明同時表示，公司不存在任何基於種族、國籍歧視他人的政策或行為。

中國駐泰使館已收到當事人反映的情況，也注意到主辦方發布的聲明，敦促相關方面盡快查明真相，妥善處理此事，將在職責範圍內為中國公民提供必要協助，維護其合法權益。