電訊詐騙｜內地正式批捕太子集團陳志　加控故意傷害罪

柬埔寨太子集團創辦人陳志在今年初被押解回中置，涉嫌營運跨國電訊詐騙集團。據財經媒體《財新》報道，陳志已於7月6日遭檢方正式批准逮捕，與此前押解回國時相比，其涉嫌罪名減少了掩飾隱瞞犯罪所得罪，新增侵犯著作權和故意傷害罪。
進入刑事起訴程序
報道指出，現年38歲的陳志出身福建，早年曾經營網跑、擔任網管，之後涉嫌透過黑客技術入侵私人伺服器，非法運作線上遊戲「熱血傳奇」，累積第一桶金。其後前往柬埔寨發展並取得當地國籍，創立太子集團，短短數年間建立龐大商業版圖。
陳志旗下最受矚目的據點為「金貝園區」，外界普遍認為該園區涉及跨境電訊詐騙、網上賭博及洗黑錢等犯罪活動，並逐步發展成橫跨多國的犯罪網絡。
150億美元比特幣資產
美國政府過去曾查扣與陳志相關的大量比特幣資產，估計市值高達150億美元（約1,176億港元），顯示其背後資金規模驚人。事業巔峰時，不僅在柬埔寨擁有龐大投資，還曾積極布局新加坡、英國及台灣等地市場。
據悉，中國警方今年1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，將陳志從柬埔寨金邊押解回國，隨即針對其涉嫌組織跨境犯罪展開深入調查。依最新公布的起訴內容，批捕意味着案件進入刑事起訴程序，除了原先涉及的詐騙等犯罪外，新增侵犯著作權及故意傷害等罪名，顯示檢警持續擴大清查相關犯罪事證。
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