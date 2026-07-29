電訊詐騙｜內地正式批捕太子集團陳志　加控故意傷害罪

太子集團創辦人陳志今年1月7日被中國公安押解回國。（資料照／翻攝公安網）

柬埔寨太子集團創辦人陳志在今年初被押解回中置，涉嫌營運跨國電訊詐騙集團。據財經媒體《財新》報道，陳志已於7月6日遭檢方正式批准逮捕，與此前押解回國時相比，其涉嫌罪名減少了掩飾隱瞞犯罪所得罪，新增侵犯著作權和故意傷害罪。

進入刑事起訴程序

報道指出，現年38歲的陳志出身福建，早年曾經營網跑、擔任網管，之後涉嫌透過黑客技術入侵私人伺服器，非法運作線上遊戲「熱血傳奇」，累積第一桶金。其後前往柬埔寨發展並取得當地國籍，創立太子集團，短短數年間建立龐大商業版圖。