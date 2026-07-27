未滿16歲台女與男友嚐禁果遭父母揭發　被告賠近20萬元和解　判緩刑5年

台灣台南市一名成年男子，與未滿16歲女友在漫畫店內偷嚐禁果，其後被女方父母從女兒的對話紀錄揭發事件。被告在法庭承認控罪，法官考慮到他沒有前科及與女方達成80萬元新台幣(折合約19.4萬港元)和解賠償協議，日前被判處5年緩刑。
承諾保密不再聯絡事主
案情指，已成年的彭姓男被告與未滿16歲的女事主X為情侶關係，兩人去年2月在台南漫畫店「錦城」崇會分店內發生性行為。X父母事後翻閱X與被告在程式Instagram的對話，揭發事件並報警處理。
被告在審訊期間承認控罪，法庭指被告沒有任何犯罪紀錄、案發時兩人屬情侶關係，過程亦未有違反女方的意願，事後承認罪行態度良好。被告事後同意向X和其母親分批賠償80萬元新台幣，並承諾保密事件及不再聯絡X，倘違反便要另繳300萬元新台幣(約72.8萬港元)懲罰性違約金。
未滿16歲同意與否不得性交
法庭判刑時提到，X是年滿14歲但未滿16歲的少女，性自主及判斷能力均未成熟，為保護青少年健全成長，即使獲得對方同意仍不得與其發生性行為，又指以男友身份與X性交，會影響其身心健康與人格發展。法庭認為，被告經此教訓後應已知所警惕，重犯風險極低，上周二判處他緩刑5年，期間須交付保護管束、參與兩場法治教育課程和繼續履行後續賠償責任。被告期間如違反承諾接近X或再次犯案，將要即時入獄服刑。