未滿16歲台女與男友嚐禁果遭父母揭發　被告賠近20萬元和解　判緩刑5年

台灣台南市一名成年男子，與未滿16歲女友在漫畫店內偷嚐禁果，其後被女方父母從女兒的對話紀錄揭發事件。被告在法庭承認控罪，法官考慮到他沒有前科及與女方達成80萬元新台幣(折合約19.4萬港元)和解賠償協議，日前被判處5年緩刑。

承諾保密不再聯絡事主

案情指，已成年的彭姓男被告與未滿16歲的女事主X為情侶關係，兩人去年2月在台南漫畫店「錦城」崇會分店內發生性行為。X父母事後翻閱X與被告在程式Instagram的對話，揭發事件並報警處理。