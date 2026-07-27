熱門搜尋:
颱風紅霞 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
中國
出版：2026-Jul-27 22:40
更新：2026-Jul-27 22:40

未滿16歲台女與男友嚐禁果遭父母揭發　被告賠近20萬元和解　判緩刑5年

分享：
台灣有男子與未滿16歲女友偷嚐禁果遭揭發，事後願意向女方賠償和解，獲法庭判緩刑5年。(示意圖／Pexels圖片)

台灣有男子與未滿16歲女友偷嚐禁果遭揭發，事後願意向女方賠償和解，獲法庭判緩刑5年。(示意圖／Pexels圖片)

台灣台南市一名成年男子，與未滿16歲女友在漫畫店內偷嚐禁果，其後被女方父母從女兒的對話紀錄揭發事件。被告在法庭承認控罪，法官考慮到他沒有前科及與女方達成80萬元新台幣(折合約19.4萬港元)和解賠償協議，日前被判處5年緩刑。

承諾保密不再聯絡事主

案情指，已成年的彭姓男被告與未滿16歲的女事主X為情侶關係，兩人去年2月在台南漫畫店「錦城」崇會分店內發生性行為。X父母事後翻閱X與被告在程式Instagram的對話，揭發事件並報警處理。

被告在審訊期間承認控罪，法庭指被告沒有任何犯罪紀錄、案發時兩人屬情侶關係，過程亦未有違反女方的意願，事後承認罪行態度良好。被告事後同意向X和其母親分批賠償80萬元新台幣，並承諾保密事件及不再聯絡X，倘違反便要另繳300萬元新台幣(約72.8萬港元)懲罰性違約金。

未滿16歲同意與否不得性交

法庭判刑時提到，X是年滿14歲但未滿16歲的少女，性自主及判斷能力均未成熟，為保護青少年健全成長，即使獲得對方同意仍不得與其發生性行為，又指以男友身份與X性交，會影響其身心健康與人格發展。法庭認為，被告經此教訓後應已知所警惕，重犯風險極低，上周二判處他緩刑5年，期間須交付保護管束、參與兩場法治教育課程和繼續履行後續賠償責任。被告期間如違反承諾接近X或再次犯案，將要即時入獄服刑。

地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 6_21.jpg

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務