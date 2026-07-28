上海女警「撞臉」邱淑貞爆紅　網民：比沈月還像(有片)

上海一名女警近日執勤時，被民眾發現神似香港女星邱淑貞，其照片及影片於微博成為話題。有網民認為她無論眉眼、神態或氣質，都像極了邱淑貞飾演《倚天屠龍記之魔教教主》「小昭」的模樣，甚至有網民認為，她比邱淑貞的女兒沈月還更神似年輕時的本人。

該名女警近日在上海國家會展中心舉辦的「Bilibili Word」動漫展，代表上海公安局青浦分局參與宣傳「全民反詐」。其照片及影片曝光後，網民紛指出其神情酷似邱淑貞在電影《倚天屠龍記之魔教教主》中的「小昭」，相關話題更一度登上微博熱搜，網民直言「這不是撞臉，根本是複製貼上」、「現實版小昭」、「警服版邱淑貞」。

更有網民指，邱淑貞大女兒沈月雖繼承了母親的精致五官，被稱為「最美星二代」，但認為該名無血緣關係的女警，在神韻氣質上更勝沈月，更貼近邱淑貞90年代演藝事業巔峰時期的長相，「邱淑貞的三個女兒更像父親沈嘉偉，而這位毫無血緣關係的女警，反而憑一場巧合的相似度贏了。」