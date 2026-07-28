東莞一家三口颱風前夕直立板墮湖父親溺斃 兩子穿救生衣獲救

7月25日中午12點，王姓男子帶著兩名孩子到東莞市松山湖景區玩水，其妻李女表示，當時丈夫還問過景區工作人員是否能入園玩水，工作人員表示可以。當時有很多人都在松山湖上玩水，王男便帶著兩個孩子去了一處人煙比較稀少的水域。

當時是由王男獨自划著直立板，後面拖著充氣船載著兩名孩子。當時天氣突然轉差，王男欲返撐回岸邊，可能速度太快令充氣充氣船失重心，加上吹起大風，三人墮湖後被沖散。

據悉王男當時把身上的救生衣披上喊冷的兩名孩子，所以身上並沒有穿救生衣。兩名孩子飄到岸邊被熱心路人救起。直到7月27日下午，李女痛心表示，丈夫已找到，確認身亡。

目擊者：幾秒由風平浪靜變波濤洶湧

一名當天也在松山湖遊玩的人表示，當天颱風來襲後，短短幾秒鐘，湖面就從風平浪靜變得波濤洶湧，「浪來得太突然，我當時就在水邊，都看不清湖面。在湖中的人一定會翻船的，不過風浪會推人回岸邊，前提是要穿救生衣。」對此，李女質疑︰「既然當天有颱風，景區為甚麼允許遊客進來？」