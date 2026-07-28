東莞一家三口颱風前夕直立板墮湖父親溺斃 兩子穿救生衣獲救

內地沿海省份早前遭颱風紅霞侵襲，傳出不少災情。廣東省東莞市一名父親在颱風前夕帶著兩名孩子到景區的湖上進行水上活動，不料遭大風吹翻直立板，兩名孩子身穿救生衣飄到岸邊獲救，該名父親則不幸身亡。
景區工作人員無阻止落水
7月25日中午12點，王姓男子帶著兩名孩子到東莞市松山湖景區玩水，其妻李女表示，當時丈夫還問過景區工作人員是否能入園玩水，工作人員表示可以。當時有很多人都在松山湖上玩水，王男便帶著兩個孩子去了一處人煙比較稀少的水域。
當時是由王男獨自划著直立板，後面拖著充氣船載著兩名孩子。當時天氣突然轉差，王男欲返撐回岸邊，可能速度太快令充氣充氣船失重心，加上吹起大風，三人墮湖後被沖散。
據悉王男當時把身上的救生衣披上喊冷的兩名孩子，所以身上並沒有穿救生衣。兩名孩子飄到岸邊被熱心路人救起。直到7月27日下午，李女痛心表示，丈夫已找到，確認身亡。
目擊者：幾秒由風平浪靜變波濤洶湧
一名當天也在松山湖遊玩的人表示，當天颱風來襲後，短短幾秒鐘，湖面就從風平浪靜變得波濤洶湧，「浪來得太突然，我當時就在水邊，都看不清湖面。在湖中的人一定會翻船的，不過風浪會推人回岸邊，前提是要穿救生衣。」對此，李女質疑︰「既然當天有颱風，景區為甚麼允許遊客進來？」
一名律師透露，遊客及其家屬在收到颱風預警後，依然選擇進行水上活動，自身也存在一定程度安全疏忽的過失。但在司法實務中，如果景區未盡到管理職責（如未勸阻），可能會被判定承擔賠償責任。
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