報道指中國取得突破 挑戰ASML 國產DUV光刻機開始量產

中國製造晶片技術被指取得突破，在減少對外國依賴方面邁進關鍵一步。報道稱，內地已開始自行生產自主研發的浸沒式深紫外(deep ultraviolet 、DUV)光刻機。這項技術對先進晶片製造十分重要，目前由荷蘭艾斯摩爾ASML佔有主導地位，短期內難被撼動，但中國自主研發的DUV光刻機最終可能會挑戰ASML在中國的地位。

美國新聞網站The Information周一最先報道有關消息，引述知情人士指上海一間國企已開始生產DUV光刻機，計劃今年生產約5部，2027年則增產至約20部。由於事關敏感，知情人士並未透露這間具國企背景的上海製造商身份，但這間公司已從上海宇量昇科技等其他內地企業抽調人員，組建研發團隊。路透社昨則引述消息人士稱，該國企為上海愛晟納電子科技集團，在吸納了來自中國頂尖光刻初創公司的團隊後正主導DUV光刻機量產。