湖南23歲男頭頂長「大腦」近10年　捱11個月手術重建自信(有片)

湖南省一名男子自14歲起罹患罕見頭皮疾病，頭皮逐年增厚，長出酷似大腦溝回的褶皺，9年來四出求醫未能根治，不僅多次植皮手術失敗，還留下大量疤痕，讓他長期承受沉重心理壓力。直到他在武漢大學中南醫院歷經11個月擴皮治療，完整切除病變組織並修覆創面，頭皮終於恢復平整，頭髮也重新正常生長。

綜合《湖北日報》、《海報新聞》等內地媒體報道，小李(化名)多年來受頭皮疾病影響，嚴重影響頭部外觀，經常引來旁人異樣眼光，惟多年來四出求醫不果，直到化發現中南醫院整形美容科成功救治同款頭部厚皮病患者的報道，於是到武漢找該科副主任醫生周偉團隊求助。周偉經檢查後發現他頭皮遍布疤痕，可利用的健康頭皮非常有限，如果直接切除病灶，恐怕無法順利完成重建，因此決定採用「頭皮極限擴張技術」，先培養足夠的健康頭皮，再進行最終手術。在長達11個月的周期里，團隊定期為患者精準注水擴皮，循序漸進拉伸、激活頭皮組織再生，讓有限的頭皮皮膚逐步擴增，培育出足量、帶正常毛囊的健康頭皮組織。