珍惜生命｜浙江18樓躍下奇蹟生還女子　甦醒後說出一句真心話(有片)

浙江省一名21歲的女子，日前與男友發生長達一整夜的激烈爭吵後，情緒徹底崩潰，竟從18樓租屋處陽台一躍而下。幸獲樓下茂密樹木發揮了極大的緩衝作用，讓她奇蹟般保住性命。女子在重傷昏迷整整一個星期後終於甦醒，也講了一句真心話。

綜合《大河報》、《頭條新聞》等內地媒體報道，本月11日，在浙江嘉興一名21歲女子，在18樓住所跟交往2年的男友因感情生變爆發口角，從深夜一路吵到翌日(12日)清晨快8個小時，到凌晨4點左右，女子在情緒失控下衝動翻越露台一躍而下。萬幸的是，社區一樓種植的高大樹木擋下了大部分的衝擊力道，女子最後摔落在草皮上，避免了直接撞擊水泥地面的致命傷害，撿回一條命。雖然有大樹擋災，但女子全身多處骨折、多個內臟器官破裂受損，傷勢相當危急，她被送院後已陷入重度昏迷，整整一個星期，經過醫療團隊全力搶救才逐漸恢復知覺。不過，後續她仍須面臨多次大型手術以及漫長的復健之路。女子回復清醒後表示：「非常後悔自己的一時衝動」，醫生表示她日後應該能正常行走，但不能從事體力勞動的工作了。