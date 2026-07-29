珍惜生命｜浙江18樓躍下奇蹟生還女子　甦醒後說出一句真心話(有片)

浙江省一名21歲的女子，日前與男友發生長達一整夜的激烈爭吵後，情緒徹底崩潰，竟從18樓租屋處陽台一躍而下。幸獲樓下茂密樹木發揮了極大的緩衝作用，讓她奇蹟般保住性命。女子在重傷昏迷整整一個星期後終於甦醒，也講了一句真心話。
綜合《大河報》、《頭條新聞》等內地媒體報道，本月11日，在浙江嘉興一名21歲女子，在18樓住所跟交往2年的男友因感情生變爆發口角，從深夜一路吵到翌日(12日)清晨快8個小時，到凌晨4點左右，女子在情緒失控下衝動翻越露台一躍而下。萬幸的是，社區一樓種植的高大樹木擋下了大部分的衝擊力道，女子最後摔落在草皮上，避免了直接撞擊水泥地面的致命傷害，撿回一條命。雖然有大樹擋災，但女子全身多處骨折、多個內臟器官破裂受損，傷勢相當危急，她被送院後已陷入重度昏迷，整整一個星期，經過醫療團隊全力搶救才逐漸恢復知覺。不過，後續她仍須面臨多次大型手術以及漫長的復健之路。女子回復清醒後表示：「非常後悔自己的一時衝動」，醫生表示她日後應該能正常行走，但不能從事體力勞動的工作了。
母親長年罹癌病重 女子醫療費雪上加霜
另一個不幸的是，女子出身於普通農村家庭，母親長年罹癌病重，龐大的醫藥費早已讓家裡負債累累。今次更是雪上加霜，目前的醫療費用已突破人民幣10萬元。家人雖然透過網上發起愛心募款，但募得的善款僅能勉強填補眼前的醫療欠款，對於後續預計數十萬元的手術與復健開銷，根本是無力負擔的無底洞。事件發生後，女子的男友已先墊付部分初期的治療費用，並多次前往醫院探視，但都遭到女方家屬堅決阻擋，甚至報警處理。家屬表示，擔心男子的出現會再度刺激到女方脆弱的心理，不利於復原。目前當地派出所已介入調查，詳細的事發經過仍在進一步釐清中。