工業旅遊｜美食文藝新體驗 青島啤酒博物館/北京小米車廠成熱門新景點

如今，許多企業把生產線改造為透明展廊，讓遊客近距離觀看製造流程。例如，牛奶如何在秒級內完成灌裝和質檢，米粉怎樣從原料變熱騰騰成品，每一道工序都一目了然。

更重要是，體驗不止於「看」。遊客可以試食剛出爐產品，親手製作專屬口味，帶走限定周邊。原本單純的生產廠房，因此變得「好食又好玩」。 完成製造體驗後，進入第二層——「感受文化」。 這一層次，重點是工業歷史與城市記憶的再詮釋。全國大量舊廠房經活化，轉型為文創園區和展覽空間。粗獷的工業建築，別具視覺風格，也是文化敘事的載體。 青島啤酒博物館日夜皆繽紛 例如青島啤酒博物館，不僅展示品牌歷史與釀造工藝，還延伸出「日夜雙玩法」：白天看展覽和歷史，入夜後，音樂現場、沉浸式劇本殺接連上演。昔日沉寂的工業空間，成為承載城市文化的多元舞台。

探秘「黑燈工廠」 看見中國智造的極速 最後一站，是整條體驗路線的高潮——「看見未來」。 這也是近年最具話題性的一環。在新能源汽車、無人機、航空製造等現代化工廠，你看到的不只是產品，而是一整套高效運轉的產業系統。其中最具衝擊力的，就是「黑燈工廠」。 所謂「黑燈」，並非為了省電，而是因為機械人不需要光。在吉利汽車西安製造基地，大量工序由機械臂自動完成，衝壓、焊接、噴塗等核心環節，自動化率接近100%。流水線晝夜不停，幾乎見不到人影，極致的智能和高效，令人大開眼界。

中國科技到底有多歡迎？以北京小米汽車超級工廠為例，自開放參觀以來，已接待近20萬遊客，甚至曾經出現「上萬人搶20個名額」的情況。訪客更是來自全球70多個國家。 這股熱潮背後，是一個快速成長的市場。據行業預測，內地工業旅遊年均增長約18%，到2029年市場規模有望突破3,000億元人民幣。 借鑒體驗經濟 生產線變成故事現場 工業旅遊的興起，離不開三股力量在推動。 一方面是政策加碼。從「十四五」到「十五五」規劃，工業旅遊被持續列入文旅發展重點，各地開始系統化打造這類項目。

不過，熱度之下也存在短板。不少項目還停留在看展板、看模型的初級階段，互動不足、體驗不深，難以形成持續吸引力。 有專家指出，工業旅遊的關鍵，不但展示生產流程，更要把「生產線」，變成一個讓人記住的故事現場。未來可以更多借鑒體驗經濟的玩法，讓消費者願為「難忘」本身付費。 將生產線變成故事場景 同時，企業在開放工廠時，也需要在生產安全、參觀體驗與環保成本之間取得平衡。這將決定工業旅遊的生命力。 歸根結底，發展工業旅遊的意義，或許不是賣出多少門票，而是讓每一個走進工廠的人，都能親眼見證並相信中國製造的未來。