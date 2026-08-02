中國歷史｜西漢貴族餐具「恆溫蘸醬碗」極講究 藏於中國國家博物館

再看它的結構。銅染器分為兩層：上層是染杯，下層是炭火爐，可拆裝，方便清理，乍看像小火鍋。實際上，它不涮肉也不煮菜，主要任務是為醬汁恆溫加熱。放在今天，它就是一個西漢版「暖菜爐」。 呂氏春秋「染食」 為甚麼非要給醬汁保溫？這得從漢代流行的「染食」說起。這裏的「染」並非染色，《呂氏春秋》記載：「染，豉醬也。」染杯中裝的是以醬、鹽為主的調味料。炭火微熱，醬汁冒泡，就等着肉塊來「染」一下。 那肉呢？漢代人煮肉，常用「濡法」：先把肉清蒸或白煮至熟，再風乾成類似肉脯的質地。食用時，將肉往熱醬裏一蘸，肉脯回軟，入口溫熱濃郁。

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