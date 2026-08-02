中國歷史｜西漢貴族餐具「恆溫蘸醬碗」極講究 藏於中國國家博物館

中餐向來講究火候，要趁熱食。兩千多年前的西漢貴族亦不例外，但他們講求的不是熱菜，而是一碗始終保溫的蘸醬，甚至專門發明了一款「恆溫蘸醬碗」。
文章出處：「當代中國」網站
這款「蘸醬碗」藏於中國國家博物館，名為「清河食官」銅染器。它外表簡樸，卻完整記錄了西漢獨特的飲食習俗。
先看它的「身份證」。外壁刻有四字銘文：「清河食官」。「清河」是西漢時期的封國，位於今山東、河北一帶；「食官」則指掌管王室膳食的機構。換言之，這件銅器是清河國宴飲的官方專用餐具，出身自帶「編制」。
再看它的結構。銅染器分為兩層：上層是染杯，下層是炭火爐，可拆裝，方便清理，乍看像小火鍋。實際上，它不涮肉也不煮菜，主要任務是為醬汁恆溫加熱。放在今天，它就是一個西漢版「暖菜爐」。
呂氏春秋「染食」
為甚麼非要給醬汁保溫？這得從漢代流行的「染食」說起。這裏的「染」並非染色，《呂氏春秋》記載：「染，豉醬也。」染杯中裝的是以醬、鹽為主的調味料。炭火微熱，醬汁冒泡，就等着肉塊來「染」一下。
那肉呢？漢代人煮肉，常用「濡法」：先把肉清蒸或白煮至熟，再風乾成類似肉脯的質地。食用時，將肉往熱醬裏一蘸，肉脯回軟，入口溫熱濃郁。
銅染器的尺寸同樣有講究。整套器物總高度15.6厘米，染杯容量約在250至300毫升，適合單人使用，直觀印證了漢代分餐制的盛行。
香港歷史｜啟德飛機最初停泊九龍灣水面 粉嶺同沙田都有機場
同時，這件文物也為史書裏的「食官制度」提供了佐證。據記載，西漢郡國都設有公務飯堂，官吏聚餐使用統一制式的官造銅器，管理嚴格。「清河食官」銅染器，正是當時公務餐飲標準化的物證。
銅染器承載歷史
小小銅染器，承載着「染」字古老的內涵，也留住了分餐制的儀式感。下次去國博，不妨一睹真容，感受一下兩千年前貴族認真食肉、講究蘸醬的日常。