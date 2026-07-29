內地網民稱「瀘溪河」合桃酥藏異物　咬出疑似金屬牙套

知名糕點品牌「瀘溪河」爆食安爭議。有消費者食用時竟咬出3顆疑似牙冠（牙套），事件曝光後引發網友熱議。對此，瀘溪河回應，已成立專案小組全面排查生產流程。

據《九派新聞》報道，一名網友27日在社交平台發布影片表示，他於7月25日在山姆會員商店（Sam's Club）下單購買一批瀘溪河桃酥（合桃酥），27日拆封食用時，吃到最後一塊突然感覺口中有異物，吐出後竟發現有3顆疑似牙冠，讓他當場嚇了一跳。

設有金屬檢測系統

事件曝光後，當事人28日更新後續進展表示，已主動聯繫瀘溪河客服，對方告知將於當天提出處理方案；同時，他也向內地消費者申訴專線「12315」反映情況，獲回覆將由專人介入處理。