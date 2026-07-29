內地網民稱「瀘溪河」合桃酥藏異物　咬出疑似金屬牙套

知名糕點品牌「瀘溪河」爆食安爭議。有消費者食用時竟咬出3顆疑似牙冠（牙套），事件曝光後引發網友熱議。對此，瀘溪河回應，已成立專案小組全面排查生產流程。
據《九派新聞》報道，一名網友27日在社交平台發布影片表示，他於7月25日在山姆會員商店（Sam's Club）下單購買一批瀘溪河桃酥（合桃酥），27日拆封食用時，吃到最後一塊突然感覺口中有異物，吐出後竟發現有3顆疑似牙冠，讓他當場嚇了一跳。
設有金屬檢測系統
事件曝光後，當事人28日更新後續進展表示，已主動聯繫瀘溪河客服，對方告知將於當天提出處理方案；同時，他也向內地消費者申訴專線「12315」反映情況，獲回覆將由專人介入處理。
不過，截至29日，事件仍未有明確進展。當事人接受媒體訪問時表示，目前吃出異物的桃酥仍保留在自己手中，尚未交由商家或相關單位檢驗，希望釐清異物來源及責任歸屬。
針對外界關注，瀘溪河官方客服回應表示，公司在第一時間已成立專案小組，並對同批次產品及生產流程展開全面排查。客服強調，食品安全始終是公司最重視的事項，工廠在多個生產環節均設有金屬檢測系統，以降低異物混入產品的風險。
有待進一步調查
不過，當媒體詢問為何未主動要求消費者寄回問題產品進行檢測時，客服卻表示，目前系統尚未收到該名消費者的正式客訴資訊，因此尚未安排相關檢驗程序。
目前，相關產品是否確實在生產過程中混入異物，以及牙冠來源為何，仍有待主管機關及業者進一步調查釐清。
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