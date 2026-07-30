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出版：2026-Jul-30 04:00
更新：2026-Jul-30 04:00

美國禁進口新款中國人形機械人 外交部︰保護主義提升不了美國競爭力

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一個人形機械人上周三在青島國際啤酒節老城會場與遊人互動。(新華社)

一個人形機械人上周三在青島國際啤酒節老城會場與遊人互動。(新華社)

美國公布針對中國新型機械人和電力逆變器的進口禁令，以保護美國人工智能(AI)產業發展免受國家安全威脅，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。中國外交部發言人毛寧表示，保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者的利益。

美國聯邦通訊委員會(FCC)周二公布，禁止進口中國製造的新型人形機械人和四足機械人，以及逆變器(power inverter)。逆變器用於將再生能源及電池，連接到電網及數據中心設備。FCC表示，這些設備可能造成供應鏈脆弱性，進而擾亂美國經濟和國家安全，並帶來威脅美國關鍵基礎設施的網絡安全風險，並指機械人收集的數據可能被惡意者利用，用作監視美國公民，增強外國機構的情報能力，以及遠端操控機械人。

禁令或衝擊宇樹科技

路透引述美國官員指，總統已經明確表示，美國必須為機械人設備、電力逆變器等關鍵和新興技術建立獨立且安全的供應鏈；並指經濟安全就是國家安全，特朗普政府正繼續通過細緻且多層面的政策議程推動美國再工業化。

外交部發言人毛寧。(互聯網)

外交部發言人毛寧。(互聯網)

外界預計今次禁令會對宇樹科技帶來衝擊。宇樹科技是人形機械人領域的全球領導者，市佔率近五分一。此外，中國目前是全球最大的逆變器生產國，主要廠商是陽光電源及華為。

外交部發言人毛寧昨在例行記者會上，被記者問及此事時，表示中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業。保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者的利益。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

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