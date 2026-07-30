眼鏡蛇斷頭仍咬傷七旬翁　左手中毒發黑險死

浙江省諸暨市一名72歲老翁5月到河邊釣魚，遇上一條眼鏡蛇，他揮鏟斬斷蛇頭，誤以為危險解除，沒想到徒手撿拾蛇頭時，蛇頭竟突然張口狠咬掌心，導致大量蛇毒注入體內險死，幸及時送院治療救回一命。

用鏟斬斷蛇頭 徒手拾蛇頭被咬

事件發生在今年5月，張姓老翁當天前往偏僻河邊釣魚遇上眼鏡蛇，他拿出隨身攜帶的鏟子，朝眼鏡蛇猛力揮擊，接著再補上一鏟，將蛇頭直接斬斷。

張翁原以為蛇已死亡，於是伸手撿拾蛇頭，豈料手掌剛碰到蛇頭瞬間，蛇頭竟突然張嘴，毒牙狠狠刺入左手掌心。張姓老翁驚恐回憶，「就像被電擊了一下，疼得我『啊』一聲，接著看到蛇頭還死死咬著不放。」他奮力甩開蛇頭後立刻求醫，但傷口迅速發黑腫脹，不到20分鐘便開始胸口發悶、眼花、噁心及嘔吐，經當地醫院初步治療後，緊急轉送往大型醫院。