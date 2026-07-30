蔡阿嘎品牌HAHABABY為涉抄襲風波致歉 與便利店聯名福箱被爆內幕

YouTuber蔡阿嘎妻子「二伯」成立的親子品牌HAHABABY最近涉嫌抄襲風波，官方7月28日透過聲明致歉。不過便利店聯名福箱販售仍遭到影響，有網友昨日（7月29日）到便利店詢問時被店員告知商品準備下架，她立刻購入一組作為紀念。

便利店店員稱相關貨品將下架

原PO在Threads發文表示，跑去便利店詢問目前還有沒有HAHABABY福箱，「店員直接跟我說：『這批準備退貨。』結果我變成這間店第一個買和最後一個買的人……瞬間有種執到寶的感覺。」貼文引發討論。有購買福箱的網友分享內容物，除了零食、飲料外，還附有一個盤子。但主打商品「100％台灣製造」的HAHABABY卻被發現福箱裡的盤子不是台灣製美耐皿，讓不少人得知後紛紛表示「都要退貨了還買」、「不知道怎樣的腦迴路」、「買這個要幹嘛」、「好奇為甚麼想買」、「溫馨提醒，那個盤子不要裝熱的食物比較好」。