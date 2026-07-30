11歲男童被婆婆鬧憤而離家出走 潛入鄰居家5日後被尋回

11歲男童被婆婆鬧憤而躲進粟米田 離家出走5日被尋回

雲南省昭通市鎮雄縣一名11歲男童日前被閉路電視拍到跳進一塊粟米田後失蹤，當地隨即展開大規模搜尋，直到5天後被警犬發現，原來他因為被婆婆責罵而離家出走，趁鄰居不在家時潛入鄰居家躲藏。

羅姓男童7月23日失蹤當天，住宅附近閉路電視拍到他離開家門後，直接跳進粟米田，田地另一側就是公路，但之後便再也沒有出現在任何閉路電視中，就連附近住戶自行架設的閉路電視也沒有拍下他的行蹤，讓搜尋工作一度陷入膠著。

男童失蹤後，當地消防救援人員、派出所員警以及大批村民全面展開搜索，學校老師、同學家長也加入搜尋，希望盡快找到孩子。直到7月28日，警方出動警犬協助搜索，警犬嗅聞男童衣物後，一路追蹤至鄰局門口，不斷以拍門方式示警，警方隨即進入屋內查看，終於順利找到男童。