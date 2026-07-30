11歲男童被婆婆鬧憤而離家出走 潛入鄰居家5日後被尋回

雲南省昭通市鎮雄縣一名11歲男童日前被閉路電視拍到跳進一塊粟米田後失蹤，當地隨即展開大規模搜尋，直到5天後被警犬發現，原來他因為被婆婆責罵而離家出走，趁鄰居不在家時潛入鄰居家躲藏。
羅姓男童7月23日失蹤當天，住宅附近閉路電視拍到他離開家門後，直接跳進粟米田，田地另一側就是公路，但之後便再也沒有出現在任何閉路電視中，就連附近住戶自行架設的閉路電視也沒有拍下他的行蹤，讓搜尋工作一度陷入膠著。
男童失蹤後，當地消防救援人員、派出所員警以及大批村民全面展開搜索，學校老師、同學家長也加入搜尋，希望盡快找到孩子。直到7月28日，警方出動警犬協助搜索，警犬嗅聞男童衣物後，一路追蹤至鄰局門口，不斷以拍門方式示警，警方隨即進入屋內查看，終於順利找到男童。
男童表姐透露，男童因為下雨沒有收好豆子被婆婆責怪了幾句，一怒之下離家出走，剛好鄰居一家人暑假期間外出旅行，房屋長時間無人居住，才會被男童躲進屋中。
自煮即食麵充飢 連結鄰居Wi-Fi上網
家屬表示，男童其實並非一開始就躲進屋內，而是在發現外界大規模尋人後，不斷四處躲避，最後才藏身空屋。他靠著屋內食材自行煮即食麵、炸薯仔充飢，並攜帶一部沒有SIM卡的手機，由於手機曾連接過鄰居家Wi-Fi，因此失蹤期間仍可上網玩手機。此外，他外出時刻意選擇沒有閉路電視的小路進出，因此一直未被發現。
據了解，男童藏身地點距離婆婆家不到一公里，家屬推測，他可能因擔心離家後被婆婆責罵，因此遲遲不敢回家。目前男童已平安回家，精神狀況良好，身體也沒有任何明顯外傷，歷時多日的失蹤事件終於圓滿落幕。
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