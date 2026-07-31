內地商業航天企業暴增至600家　涵蓋火箭衛星等獲美方持續關注

美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）近日發布最新報告指出，中國自2014年開放民間資本投入商業航天產業後，相關企業已由數十間急增至約600間，涵蓋火箭研製、衛星製造、衛星通訊及發射服務等完整產業鏈，發展速度「令人驚訝」。 勢與Starlink直接競爭 報告指出，內地目前正積極開發航天產業，至少已有10間商業火箭公司投入市場，逐步打破過去由「長征」系列火箭主導的格局。其中，低軌衛星網路建設被視為最受矚目的發展方向，內地推動的「國網」與「千帆星座」計劃，未來都規劃部署超過1萬枚衛星，被視為直接競爭美國SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星網路。

CSIS報告分析，內地同步建設自動化衛星生產基地，目前年產能估計可達4,100至5,000枚衛星，較三年前大幅提升。報告並宣稱，不少內地商業航天企業與政府部門合作密切，可能形成有利於軍民融合的航天產業生態，因此值得美方持續關注。

衛星星座與軍民融合掀疑慮 負責撰寫報告的美國前五角大廈官員Kari Bingen表示，美國長期將焦點放在中國太空軍事能力與登月計劃，卻相對忽略中國商業航天產業正以驚人的速度與規模擴張，未來可能成為影響全球太空競爭的重要力量。 《金融時報》指出，中國目前在商業火箭發射能力方面仍落後美國，尤其可重複使用火箭技術仍與SpaceX存在差距。但CSIS認為，一旦中國企業未來具備與「獵鷹9號」相當的中大型可回收火箭能力，憑藉成熟的製造業供應鏈，可能迅速提升發射成本競爭力，進一步改變全球商業航天市場版圖。