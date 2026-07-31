中共中央政治局會議部署下半年經濟工作 決定10月在京召開五中全會

中共中央政治局周四召開會議，由中共中央總書習近平主持，研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，並決定10月於北京召開第二十屆五中全會。

中央政治局會議認為，今年以來中國經濟呈現動能向新、結構向優的發展態勢；但同時要高度重視經濟運行中的困難挑戰，堅定信心，迎難而上。會議強調要做好下半年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局；要加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，增強發展動力、激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現十五五良好開局。