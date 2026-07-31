中共中央政治局會議部署下半年經濟工作 決定10月在京召開五中全會

中共中央政治局周四召開會議，由中共中央總書習近平主持，研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，並決定10月於北京召開第二十屆五中全會。
中央政治局會議認為，今年以來中國經濟呈現動能向新、結構向優的發展態勢；但同時要高度重視經濟運行中的困難挑戰，堅定信心，迎難而上。會議強調要做好下半年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局；要加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，增強發展動力、激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現十五五良好開局。
宏觀政策要發力提效
會議指出，宏觀政策要發力提效，加快財政支出和債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作；綜合運用並適時調整貨幣政策工具，優化實施財政金融協同促內需政策。
深入實施「人工智能+」行動
會議強調，要有效擴大國內需求，適應不同群體消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力。扎實推進「六張網」規劃建設；要加快現代化產業體系建設，加強對基礎研究的長期穩定支持，深入實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理體系。積極推動前沿技術突破和未來產業發展，著力打造新興支柱產業，持續推動傳統產業改造升級。
繼續綜合整治「內卷式」競爭
會議並稱，要營造公平有序的市場競爭環境，制定實施全國統一大市場建設條例，繼續綜合整治「內卷式」競爭，常態化解決企業帳款拖欠問題；要深化國資國企改革，優化民營經濟發展環境，推動平台經濟規範健康發展。會議亦指出，要拓展國際經貿互利合作空間，大力發展服務貿易，促進貿易平衡發展。完善對外投資管理制度和海外綜合服務體系，積極吸引和利用外資。會議也強調要多措並舉加強民生保障，加大重點群體就業支持力度；抓好「一老一小」服務保障，健全分層分類的社會救助體系；要加強生態環境保護，打好「三北」工程攻堅戰，積極穩妥推進碳達峰碳中和。
穩房地產市場 實施一攬子化債方案
會議強調，要穩定房地產市場，實施好一攬子化債方案，扎實推進地方中小金融機構改革化險、減量提質；要深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。