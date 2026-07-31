貴州「臨時女友」陪漂流 最貴1988元包攬錫「有下文」

貴州有景點疑出現擦邊色情服務，有網民指貴定縣洛北河（通天河）漂流景區，提供疑有色情服務的「伴漂」套餐，最高收費1988元人民幣，聲稱可提供「臨時女友」式體驗，可以拖手、攬鍚，漂流後可食飯唱歌，中介還暗示可以私下商議「後續服務」。(網上圖片)

貴州有景點疑出現擦邊色情服務，有網民指貴定縣洛北河（通天河）漂流景區，提供疑有色情服務的「伴漂」套餐，最高收費1988元人民幣，聲稱可提供「臨時女友」式體驗，可以拖手、攬鍚，漂流後可食飯唱歌，中介還暗示可以私下商議「後續服務」。當地文化廣電和旅遊局對事件表示關注，已聯合公安、市場監管等部門依法依規展開調查。

官方介入調查

內地傳媒報道，有多名網民近日稱，該景區在抖音平台的賬號名稱為「洛北河NPC劇本式漂流」，頭像寫有「NPC伴漂」，影片內容多次出現年輕女子及陪伴漂流、戲水畫面，並以「情緒價值」作宣傳。

有媒體經微信向客服人員查詢，對方介紹「伴漂」有3個套餐，分別是「高顏值398元（純玩）」、「高顏值Pro1288元（顏值升級，禮貌型肢體接觸）」、「高顏值ProMax1988元（她就是你的臨時女朋友）」。

客服解釋「第二檔和第三檔人都一樣，只是肢體接觸不一樣」，稱他們有1000多人，每天上班的女孩不同，需要提前預約，「1988元的服務就像戀愛一樣，牽手、抱一抱、親一親，這個是可以有的，而1288元的檔位則是稍微有一點點尺度」，並表示在漂流完成後，可以帶「伴漂女」唱歌、吃飯，「其他服務」可以與「伴漂女子」詳談，但每位的和收費並不一樣。隨後，客服發來30多名女子的資料合集，基本都介紹了身高、體重，並附帶了照片、影片等資料。部份標明「純綠（即不可肢體接觸、不提供色情服務」，客服明言：「沒寫（純綠）的就是可以。」