河南3狗拉100公斤乘客　累癱倒地無水飲疑受虐(有片)

河南南陽鎮平縣前陣子一場廟會上，出現一輛由3隻拉布拉多犬拉行的「狗拉車」，每人收費10元人民幣(下同)供遊客搭乘，引發大批民眾圍觀。一段狗狗拉完3名乘客跑一圈後，疑因體力透支、口渴難耐，直接癱倒在地的畫面曝光後，令大批內地網民心痛狠批「這根本是虐待動物」。
綜合《逐光新聞》、《海報新聞》等內地媒體於3月25日的報道，網上影片顯示，3隻狗以鐵鍊或繩索固定在車前，吃力拖著車輛前進，拉著4名乘客，包括兩名成年女子及2名孩童，估計總重量約100公斤，若再加上車體本身重量，3隻狗承受的負荷恐怕更重。3隻狗回到起點後便疑似體力透支癱臥地上，其中狗狗張口喘氣、幾乎不願再起身。但令網民不滿的是，小販疑似未立即停止營業，仍在一旁招呼其他遊客，完全忽視動物狀況。
網民：還有人光顧 也是奇葩了
影片曝光後，大批內地網民留言狠批：「這是動物虐待！」、「賺錢也要有底線」、「多損」、「狗不是遊樂設施」、「這種虐狗的行為，還有人去光顧，也是奇葩了」，也有人質疑，拉布拉多雖屬中大型犬，但並非專門拉載重物的工作犬，長時間負重奔跑，恐對關節、肌肉及脊椎造成傷害。報道亦提到，小型車輛的設計結構將所有重力直接壓在狗狗身上，長期的拉車對犬隻脊椎及關節會造成了永久性損害。事件曝光後，警方派人趕赴現場調查。經詳細檢查，3隻狗狗均有關節及肌肉損傷，部分甚至出現骨裂及嚴重脫水症狀。現時3隻狗狗在診所接受治療及休養，不用再被迫拉車，健康情況慢慢改善中。
目前內地目前沒有全國性的《反虐待動物法》或專門懲治虐待伴侶動物的法律。不過根據《治安管理處罰法》，若施虐者在公共場所虐狗，或將虐狗影片上傳網路散播、販賣，引發社會公憤，警方多以「尋釁滋事」或「擾亂公共秩序」處以5日以上15日以下的行政拘留，並可處 1000 元人民幣以下罰款。