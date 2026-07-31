河南3狗拉100公斤乘客　累癱倒地無水飲疑受虐(有片)

河南南陽鎮平縣前陣子一場廟會上，出現一輛由3隻拉布拉多犬拉行的「狗拉車」，每人收費10元人民幣(下同)供遊客搭乘，引發大批民眾圍觀。一段狗狗拉完3名乘客跑一圈後，疑因體力透支、口渴難耐，直接癱倒在地的畫面曝光後，令大批內地網民心痛狠批「這根本是虐待動物」。

綜合《逐光新聞》、《海報新聞》等內地媒體於3月25日的報道，網上影片顯示，3隻狗以鐵鍊或繩索固定在車前，吃力拖著車輛前進，拉著4名乘客，包括兩名成年女子及2名孩童，估計總重量約100公斤，若再加上車體本身重量，3隻狗承受的負荷恐怕更重。3隻狗回到起點後便疑似體力透支癱臥地上，其中狗狗張口喘氣、幾乎不願再起身。但令網民不滿的是，小販疑似未立即停止營業，仍在一旁招呼其他遊客，完全忽視動物狀況。