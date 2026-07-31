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中國
出版：2026-Jul-31 11:15
更新：2026-Jul-31 11:15

習近平：政治建軍是立軍之本　確保槍桿子永遠聽黨指揮

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國家主席、中共總書記習近平。（圖／美聯社）

國家主席、中共總書記習近平。（圖／美聯社）

8月1日是解放軍建軍99周年，中共總書記習近平30日表示，要高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，為民族復興偉業提供堅強戰略支撐。

官方《央視新聞》報道，中共中央政治局30日就高質量推進國防和軍隊現代化進行第二十七次集體學習，習近平在會議中強調，高質量推進國防和軍隊現代化，「是推進中國式現代化的應有之義」。

加強無人智能技術應用

他指出：「政治建軍是人民軍隊立軍之本，關乎國防和軍隊現代化建設方向和底色，要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略。」

習近平要求「深入推進反腐敗鬥爭」，同時要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽黨指揮。他指出，要加強無人智能技術軍事應用，深化網絡資訊體系建設運用，逐步構建智能化軍事體系，並鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝)

深化建設網絡資訊體系

習近平認為，要加強軍事治理，結合落實跨軍地改革任務，優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。

他表示，中央和國家機關有關部門、地方黨委和政府要大力支持國防和軍隊建設，在全社會營造關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的濃厚氛圍。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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