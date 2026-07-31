習近平：政治建軍是立軍之本　確保槍桿子永遠聽黨指揮

8月1日是解放軍建軍99周年，中共總書記習近平30日表示，要高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，為民族復興偉業提供堅強戰略支撐。

官方《央視新聞》報道，中共中央政治局30日就高質量推進國防和軍隊現代化進行第二十七次集體學習，習近平在會議中強調，高質量推進國防和軍隊現代化，「是推進中國式現代化的應有之義」。

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他指出：「政治建軍是人民軍隊立軍之本，關乎國防和軍隊現代化建設方向和底色，要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略。」