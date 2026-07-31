習近平：政治建軍是立軍之本　確保槍桿子永遠聽黨指揮

8月1日是解放軍建軍99周年，中共總書記習近平30日表示，要高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，為民族復興偉業提供堅強戰略支撐。
官方《央視新聞》報道，中共中央政治局30日就高質量推進國防和軍隊現代化進行第二十七次集體學習，習近平在會議中強調，高質量推進國防和軍隊現代化，「是推進中國式現代化的應有之義」。
加強無人智能技術應用
他指出：「政治建軍是人民軍隊立軍之本，關乎國防和軍隊現代化建設方向和底色，要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略。」
習近平要求「深入推進反腐敗鬥爭」，同時要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽黨指揮。他指出，要加強無人智能技術軍事應用，深化網絡資訊體系建設運用，逐步構建智能化軍事體系，並鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。
深化建設網絡資訊體系
習近平認為，要加強軍事治理，結合落實跨軍地改革任務，優化體制機制，完善政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。
他表示，中央和國家機關有關部門、地方黨委和政府要大力支持國防和軍隊建設，在全社會營造關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的濃厚氛圍。
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