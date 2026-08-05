中國國花是甚麼花？很多人答牡丹或梅花……

中國的國花是甚麼？這問題似乎很簡單，答案誰都能脫口而出。可是，多數人其實沒能答對...... 文章出處： 「當代中國」網站 國色天香 牡丹是富貴象徵 中文「國花」一詞早於明代已出現了。在很長時間裏，它指的是「國色朝酣酒，天香夜染衣」之牡丹花，與現代國花概念完全不同。現代國花概念起源於19世紀歐洲，清末隨着「西學東漸」來到中國，其重點是以花喻國，用花來代表國家形象、民族精神和感情。 不過，要說中國現代概念國花，仍然繞不開牡丹。牡丹原生於中國，主要在長江、淮河、黃河流域栽培，以河南洛陽最聞名。它儀態萬方，自古是富貴吉祥和太平盛世象徵，更有「花中之王」美稱，廣受中國人喜愛。

到民國時期，國家依然內憂外患，在五四運動和反封建思潮影響下，民眾審美和文化心理出現變化，高潔傲骨的梅花在人們心中地位提升，特別受到文化精英階層推崇。 梅花象徵堅毅不屈 梅花也是中國原生植物，天然分布於黃河以南廣大地區。它在冰中孕蕾，雪中綻放，象徵着堅毅品格和百折不撓的奮鬥精神，中國人對梅花一直有着精神崇敬。 1920年代後期，國民政府提出以梅花為國花，又發布訓令要求各地以梅花為徽飾。該提案實際上直至國民黨敗走台灣，都沒完成法律程序，然而不同階層普遍「默認」梅花是國花。在抗日戰爭時期，梅花更寄託着人們苦盡甘來、勝利報春的願景。

意見分歧 中國國花之位仍空缺 相關問題在改革開放後的1980年代再被熱烈討論，此後官方曾組織過多次聲勢浩大的國花評選，得出兩大熱門仍然是象徵富貴的牡丹，以及代表高潔的梅花，當中牡丹呼聲最高，官方甚至一度推薦牡丹方案，惟梅花可觀的支持度始終不容忽視，雙方支持者「誰也說服不了誰」。 結果呢？是國花之位至今空缺。沒錯，目前中國的國花既非牡丹，亦不是梅花，是尚未正式確立。目前全球2/3、超過120個國家都有確立國花，中國卻不在此列。