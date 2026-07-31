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出版：2026-Jul-31 09:45
更新：2026-Jul-31 09:45

路透：解放軍「蒸餾」Anthropic等　增本土AI軍事應用能力

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中美近年科技領域高度競爭。（圖／路透社）

中美近年科技領域高度競爭。（圖／路透社）

《路透社》披露，檢視逾80篇中國學術論文及專利發現，解放軍研究人員利用OpenAI、Anthropic等美國AI大模型的輸出內容，透過「模型蒸餾」技術訓練本土人工智能系統，提升軍事應用能力。

檢視逾80篇論文及專利

報道指出，這些研究文件由位於華府的智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）蒐集整理，內容顯示，多個與解放軍及軍事科研機構有關的研究團隊，將美國領先AI模型視為技術參考來源，藉此縮短與美國AI技術的差距。

根據《路透社》查閱的研究顯示，解放軍相關單位已將蒸餾技術應用於多個軍事項目。其中，北京解放軍96941部隊於2024年發表的論文提到，研究團隊利用OpenAI GPT-3.5整理敏感軍事程式碼，再以整理後內容訓練中國本土AI模型，使其可完全在軍方內部網絡運行。

由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝)

外交部未作出回應

此外，解放軍國防科技大學也曾透過蒸餾技術，將影像辨識模型縮小至可部署於無人機，即使在通訊中斷情況下，仍能即時分析影像，支援導航與目標鎖定。中國軍事科學院另一項研究則顯示，研究人員利用蒸餾技術，將目標辨識模型部署於戰術設備，並在模擬海上聯合作戰中，支援無人機、軍艦及無人潛艇的目標識別。

對於這項消息，包括美國白宮、國防部以及外交部、軍方以及OpenAI等均未作出回應。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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