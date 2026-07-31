路透：解放軍「蒸餾」Anthropic等　增本土AI軍事應用能力

《路透社》披露，檢視逾80篇中國學術論文及專利發現，解放軍研究人員利用OpenAI、Anthropic等美國AI大模型的輸出內容，透過「模型蒸餾」技術訓練本土人工智能系統，提升軍事應用能力。

檢視逾80篇論文及專利

報道指出，這些研究文件由位於華府的智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）蒐集整理，內容顯示，多個與解放軍及軍事科研機構有關的研究團隊，將美國領先AI模型視為技術參考來源，藉此縮短與美國AI技術的差距。

根據《路透社》查閱的研究顯示，解放軍相關單位已將蒸餾技術應用於多個軍事項目。其中，北京解放軍96941部隊於2024年發表的論文提到，研究團隊利用OpenAI GPT-3.5整理敏感軍事程式碼，再以整理後內容訓練中國本土AI模型，使其可完全在軍方內部網絡運行。