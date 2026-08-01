內地新冠病毒檢測陽性率突破20%　官方：屬周期性波動

內地新冠病毒感染再度升溫！據國家疾病預防控制中心最新數據，病毒檢測陽性率首次突破20%，總體以輕型感染為主，流感活動維持低度流行，呼籲民眾落實個人防疫措施，不必過於恐慌。 據《南方日報》報道，7月30日，國家疾控中心官網發表《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情形（2026年第30周）》。報告提出，2026年7月20至26日，新型冠狀病毒檢測陽性率呈上升趨勢，陽性率首次超過20%，陽性率環比較前一周提升了4個百分點，總體上處於中流行水平，南方省份檢測陽性率顯著高於北方省份。

南方疫情較明顯 從年齡分布來看，新冠病毒感染陽性率在0—4歲，15—59歲和60歲以上人群中居首，5—14歲兒童/青少年門診流感樣病例病原體陽性率的首位是流感病毒，住院嚴重急性呼吸道感染病例則為肺炎支原體和新冠病毒。 目前，流感活動強度處於低流行水平波動，主要為B（Victoria）系和A（H3N2）亞型流感病毒，兩種亞型佔比接近，4歲以上病例組檢測陽性率較高。

未見高風險變異株 國家疾控中心提醒，新冠病毒感染實施乙類乙管以來，已成為常見多發的呼吸道傳染病，內地每年均發生1至2次疫情波動。此次疫情上升仍屬周期性波動，強度與前兩年相當。 疾病嚴重程度未發生變化，以輕型感染為主，老年人、慢性基礎性疾病者仍是重症發生的高風險族群，特異性治療藥物有效。監測未發現重大公共衛生風險的變異株，也未發現疫情波動對整體醫療秩序造成明顯影響。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章