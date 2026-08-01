菲律賓呈黃岩島「官方海圖」　解放軍海空聯合軍演護主權

據官方《央視新聞》報道，南部戰區此次聯合演訓，這是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰化能力。此次軍演背景，正值菲律賓針對黃岩島公布領海基線及相關海洋區域措施後，中菲南海主權爭議再度升溫。

違反中菲雙邊協議

據《菲通社》報道，菲外交部7月31日稱該國已向聯合國秘書處交存黃岩島及其周邊海域的「官方海圖」。此舉確保其「官方海事信息成為國際公共記錄的一部分」，並意味着菲政府正式通知國際社會，其在黃岩島的正常基線及其適用管轄權的地理範圍。菲方稱，這項交存行為是依據《聯合國海洋法公約》。此外，菲律賓本周也正式向聯合國大陸棚界限委員會（CLCS）提交關於擴展「西巴拉望區域」南海大陸架主張的口頭陳述。

中國外交部同日發表聲明，強調「菲律賓的領土範圍已由一系列國際條約所確定，黃岩島從來不在其中」。菲律賓對黃岩島提出非法領土要求沒有任何國際法依據。菲律賓單方面提起「南海仲裁案」，違反「約定必須遵守」、「禁止反言」等國際法基本原則，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違反中菲雙邊協議和《南海各方行為宣言》。