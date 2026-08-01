山西五台山遊客集體畀雷劈　景區全域禁登山攻頂

山西著名景區五台山昨日驚傳多名登山客在徒步途中疑似遭雷擊，當場倒地，甚至一度傳出有人心跳停止。對此，景區澄清，現場並未發生人員死亡事故，傷者經送醫檢查後均無生命危險。不過，因近期雷雨及強對流天氣頻繁，已宣布全面禁止五座台頂徒步活動。 據《中國新聞週刊》報道，事發於7月31日上午11時許，多名來自外地的登山客在五台山南台附近健行時，突然遭遇雷雨天候。一名親歷者回憶，當時天空突然電閃雷鳴，「眼前突然一片白光，下一秒整個人就倒下了」，雖然意識仍保持清醒，但全身發麻，一度懷疑是手中的登山杖導電所致。

自己彷彿「做了一場夢」 參與救援的當地村民表示，接獲其他登山客求救後，立即與另外3名村民趕往現場，發現共有3名20多歲年輕人倒臥地面，雖然仍有意識且能活動，但臉色蒼白、神情驚恐，身體明顯不適。 救援人員研判，雷電可能先擊中附近一棵白楊樹，再透過地面或樹木傳導電流，導致站在附近的登山客遭受電擊，而非遭雷直接擊中。其中一名傷者形容，自己彷彿「做了一場夢」，醒來時全身濕透、四肢發麻，完全搞不清楚發生什麼事。 村民隨後協助傷者步行下山，約10多分鐘後，警方、消防、救護車及救援隊陸續抵達，將傷者送往醫院檢查。目前仍有部分民眾留院觀察，醫護人員也向他們說明雷暴天氣的安全防護知識。

官方：無人死亡 事件發生後，網上一度流傳有人遭雷擊後心跳停止、甚至死亡等消息。不過，五台山風景名勝區公安分局及應急管理局均出面澄清，雷電確實擊中樹木並造成多人受驚及身體不適，但並未造成人員死亡，相關事件已妥善處理。 事實上，五台山近期連日降雨，山區天氣變化劇烈，因應惡劣天候，五台山風景名勝區管理委員會已發布公告，即日起至8月7日全面禁止東台、西台、南台、北台及中台等五座台頂，以及所有登山步道、古道及野徑的徒步活動，並在各登山口實施勸返措施。景區也強調，若民眾違規闖入禁區，未來若發生意外，救援費用須自行負擔；若造成事故或破壞環境，還可能面臨行政處分，情節重大者甚至將依法追究刑事責任。