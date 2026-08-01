山西精神科醫生P圖太勁變卡通樣　意外爆紅求診者眾

山西醫科大學第一醫院精神衛生科主任醫生郎小娥，近日因一張「美顏效果過於明顯」的官方證件照意外在網絡爆紅，隨着話題熱度攀升，該院火速將照片更新，官方預約系統還發現8月3日上午門診已約滿。

根據內地媒體《荔枝新聞》報道，郎小娥醫生原先刊登於院方掛號系統的證件照，因美顏修圖痕跡相當明顯，不僅皮膚光滑無瑕，五官也經過大幅修飾，讓不少網友第一眼還誤以為是AI生成或自拍濾鏡效果。

「比明星宣傳照還精緻」

隨着話題持續延燒，網友也翻出郎小娥醫生平日出席演講、接受訪問及工作時的照片。畫面中，她留着俐落短髮，神情沉穩專業，展現資深精神科醫生的形象，與證件照中的「少女感」模樣形成鮮明對比。