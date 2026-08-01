「鴨屎香」味？　山東破獲3.66噸劣質煙絲案　原料夾雜雞鴨屎(有片)

據內媒報道，近日山東警方偵破一起非法經營煙絲案，搗破集生產、倉貯、運輸、銷售於一體的劣質煙絲產業鏈。警方指，市上一名流動攤販劉某長期大量售賣不合格加工煙絲，非法銷售金額短短數月內逾31萬元（人民幣，下同）。劉某在大批煙葉中摻兌劣質煙絲，原料中混雜雞鴨糞便、雜草塵土等。截至目前，查獲煙絲3.66噸、空煙管274萬支，搗破生產倉儲、終端銷售犯罪集團2個，共拘捕17名涉案疑犯，案件仍在調查中。

劉某長期售賣不合格煙絲 銷售金額達31萬人民幣

據內媒《閃電新聞》報道，在2025年初，當地煙草專賣局在日常市場巡查中發現線索，市上一名流動攤販劉某長期售賣不合格加工煙絲。警方最終通過長期跟蹤，確認其銷售數額達到立案標準後，迅速實施抓捕劉某，在東平縣兩處藏匿窩點現場查扣煙絲3,500公斤、煙葉25公斤、空煙管274萬支，並起獲涉案賬本。賬本記錄顯示，僅2025年短短數月，劉某非法銷售金額便達31萬餘元。

劉某：發霉避免不了

警方在倉庫查獲的大批煙葉中，部份煙葉因存放時間久，已經發生霉變。經審訊得知，劉某通過翻新、售賣劣質煙絲非法牟利。劉某在審訊中稱，「發霉避免不了，稍微有點霉味行，可以弄點白酒噴噴它，揮發了就把霉味消除了，（消費者）抽不出來就行」。