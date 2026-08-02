靜脈栓塞｜高中生暑假日玩5小時手機　半個月後小腿痛無法走路

浙江台州一名高中生考完試，暑假期間天天玩手機、打遊戲超過五小時，很少起身活動，幾乎都躺在床上或沙發上，怎料約半個月後，他右小腿開始出現腫脹與痠痛，最終甚至無法正常行走。
高中生因為無法行走，家人初期以為只是久坐造成的肌肉痠痛，直到症狀持續惡化才入院，檢查後確診為下肢深層靜脈血栓（DVT），隨即住院治療。
治療醫生表示，該病人本身可能具有易栓症體質，使其血栓風險較高，但真正誘發疾病的主因仍是長時間缺乏活動。醫生強調，即使沒有先天性易栓因素，年輕人若長時間久坐、久躺，同樣可能形成血栓。案例反映了現代生活型態對健康的隱性威脅。
患者年齡呈下降趨勢
根據醫療專業人士指出，靜脈血栓栓塞症已成為僅次於心肌梗塞及腦中風的第三大常見心血管疾病。近年因生活型態改變，患者年齡也有逐漸下降的趨勢，年輕族群患病風險明顯上升。長時間臥床、玩手機、睇片或打遊戲等久坐不動的行為，都可能使下肢血液回流變慢，進而提高血栓形成的風險。
下肢深層靜脈血栓症狀-單側大腿或小腿變粗
醫生提醒，下肢深層靜脈血栓最典型的警訊是單側腿部異常腫脹，具體表現包括單側大腿或小腿明顯變粗、腿部痠脹沉重、按壓時疼痛加劇，或患側皮膚發紅、溫度升高等症狀。更值得警惕的是，若同時出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸或咳血等症狀，可能代表血栓已脫落並造成肺栓塞，此時應立即就醫，以免危及生命。醫療人士建議，長期居家或需長時間久坐的民眾應定期起身活動，每小時至少站起來活動十分鐘，以維持正常的血液循環。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章