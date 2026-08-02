靜脈栓塞｜高中生暑假日玩5小時手機　半個月後小腿痛無法走路

浙江台州一名高中生考完試，暑假期間天天玩手機、打遊戲超過五小時，很少起身活動，幾乎都躺在床上或沙發上，怎料約半個月後，他右小腿開始出現腫脹與痠痛，最終甚至無法正常行走。

高中生因為無法行走，家人初期以為只是久坐造成的肌肉痠痛，直到症狀持續惡化才入院，檢查後確診為下肢深層靜脈血栓（DVT），隨即住院治療。

治療醫生表示，該病人本身可能具有易栓症體質，使其血栓風險較高，但真正誘發疾病的主因仍是長時間缺乏活動。醫生強調，即使沒有先天性易栓因素，年輕人若長時間久坐、久躺，同樣可能形成血栓。案例反映了現代生活型態對健康的隱性威脅。