牆紙發霉｜深圳一家頻生病查不出原因 落雨終發現真相

廣東深圳一名李姓女子近日發現，全家人長期反覆生病多時，連醫生也找不到原因。直到連日降雨後，家中牆紙浮現大片霉斑，掀開牆紙才驚見牆身早已大面積發霉，懷疑家人身體不適與長期暴露在霉菌環境有關。
連日落雨揭租屋危機
李女士表示，一家人租屋入住後經常身體不舒服，陸續出現不適症狀，多次求醫卻始終找不到病因。直到近期豪雨來襲，她發現牆紙開始滲水、長出霉斑，要求屋主拆開檢查時，起初卻遭到拒絕。
事後經專業除霉人員到場查看，確認牆壁內部早已大範圍滋生霉菌，而霉菌並非短時間形成，而是長期潮濕所造成。李女士一家擔心健康受影響，決定立即搬離。不過屋主最初拒絕退還剩餘8300元人民幣租金及抵押金，甚至表示若不是房客堅持除霉，只要重新粉刷油漆就能遮蓋問題，若要求退租，除霉費用則需由房客自行負擔。
雙方爭議一度鬧上當地政府服務熱線，經街道及社區介入協調後，屋主最終同意退還7700多元人民幣，並當場完成退款。李女士表示，雖然結果未完全符合期待，但不希望再耗費更多時間，因此接受和解。她也透露，自從搬離後，全家人的睡眠品質明顯改善，丈夫原本經常失眠，如今睡眠質素大幅改善。
專家籲保持室內通風降低濕度
專家提醒，室內霉菌常見於潮濕、通風不良及採光不足的環境，常見種類包括青黴菌、枝孢菌及曲霉菌等。若肉眼已能看見霉斑，代表霉菌繁殖量可能相當高。長期吸入霉菌孢子，除了可能引發過敏性鼻炎、氣喘、皮膚炎等過敏反應，也可能造成肺部感染；其中部分曲霉菌甚至可能產生黃麴毒素，對肝臟造成傷害，增加罹患肝癌風險。
專家建議，民眾應定期檢查家中牆角、浴室、衣櫃及家具後方等容易潮濕發霉的位置，保持室內通風、降低濕度，一旦發現大面積霉菌，應盡快委託專業人員處理，以免影響居住安全及家人健康。
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