中國烹飪協會整頓頭銜 美食之都、大師等不能再使用

內地餐飲界掀起大規模整頓。中國烹飪協會近日發布公告，撤銷此前頒發的「大師」、「名師」及美食地標等各類稱號，像是重慶的「中國火鍋之都」、揚州的「淮揚菜之鄉」等，將不得再以相關頭銜對外宣傳或使用。 稱號失效不得再宣傳 中國烹飪協會指出，此次調整是依據8月1日起正式施行的《社會組織評比表彰活動管理辦法》辦理，目的是規範社會組織表彰制度，全面清理各類稱號，避免浮濫評比及商業化操作。歷年由協會評定的「中國烹飪大師（名師）」、「中國餐飲服務大師（名師）」等所有含有「大師」、「名師」字樣的榮譽稱號，即日起全面失效；此外，過去授予各地的「美食之都」、「美食地標城市」、「菜系之鄉」、「火鍋之都」、「海鮮之都」等稱號，也一併撤銷，不再具有任何效力。

中國烹飪協會表示，自公告發布日起，所有由協會核發的相關稱號、證書及服裝全面失效，不再具有行業認證或宣傳背書效力，任何單位或個人不得再以相關頭銜對外宣傳或使用，歷年評選公告、評審結果等文件也同步廢止。 除了個人榮譽外，包括福建福鼎曾獲「美食地標城市」、重慶的「中國火鍋之都」、浙江舟山的「中國海鮮之都」、河南商城的「中國燉菜之鄉」、廣東順德的「中國美食名城」，以及揚州的「淮揚菜之鄉」等，均不再具備官方效力，地方政府及相關單位也不得再以這些稱號作為宣傳依據。

聯合國教科文組織認證不受影響 不過，此次撤銷範圍僅限於中國烹飪協會授予的榮譽稱號，由聯合國教科文組織（UNESCO）認證的「世界美食之都」並不受影響，包括成都、順德、澳門、揚州、淮安、潮州及泉州等城市仍保有國際認證資格；此外，各地政府未來依新規辦理的官方認定，也不在此次清理範圍內。 有餐飲業人士分析，此次並非否定廚師的專業能力或過去對產業的貢獻，也不影響政府核發的職業技能證照、非物質文化遺產傳承人、工匠及勞模等官方資格。真正被清理的是由行業協會自行設立、未經官方審批的商業性評選機制。