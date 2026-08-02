《喜羊羊與灰太狼》新作惹議 美羊羊被「低炒」捂裙底遭質疑擦邊

內地動畫《喜羊羊與灰太狼之破界山海訣》近日上線後，引發部分觀眾對角色「美羊羊」一些畫面的討論。針對外界質疑作品存在「擦邊」內容，《喜羊羊與灰太狼》官方微博於昨日發表回應，強調相關動作及鏡頭設計並非刻意安排，也沒有主觀意圖引導不當聯想，並表示未來創作時會更謹慎處理角色動作及鏡頭呈現方式。

美羊羊危急時刻捂裙動作成爭議焦點

據中新網報道，美羊羊一直以來憑藉善良可愛、心靈手巧的形象受到不少觀眾喜愛。過去角色以白色絨毛、蝴蝶結及粉紅圍巾造型示人，給人天真活潑的印象。然而在最新一季動畫中，美羊羊換上粉色連身短裙後，多個橋段卻引發爭議。