《喜羊羊與灰太狼》新作惹議 美羊羊被「低炒」捂裙底遭質疑擦邊

內地動畫《喜羊羊與灰太狼之破界山海訣》近日上線後，引發部分觀眾對角色「美羊羊」一些畫面的討論。針對外界質疑作品存在「擦邊」內容，《喜羊羊與灰太狼》官方微博於昨日發表回應，強調相關動作及鏡頭設計並非刻意安排，也沒有主觀意圖引導不當聯想，並表示未來創作時會更謹慎處理角色動作及鏡頭呈現方式。
美羊羊危急時刻捂裙動作成爭議焦點
據中新網報道，美羊羊一直以來憑藉善良可愛、心靈手巧的形象受到不少觀眾喜愛。過去角色以白色絨毛、蝴蝶結及粉紅圍巾造型示人，給人天真活潑的印象。然而在最新一季動畫中，美羊羊換上粉色連身短裙後，多個橋段卻引發爭議。
有觀眾指出，劇中美羊羊在高空墜落及激烈戰鬥等危險情境下，面對生死攸關的時刻，優先做出的反應並非避險或防禦，而是流露害羞神情，同時伸手按住裙擺。此外，動畫內亦多次出現由下往上拍攝、鏡頭對準裙底方向的畫面設計。
動畫中的不同角色︰
除了鏡頭角度受到討論外，部分情節安排同樣引來關注。其中一幕描寫由沸羊羊操控的金幣從美羊羊裙下穿過，並以特寫鏡頭呈現相關畫面，成為網民質疑的焦點之一。
對於這些設計，部分觀眾認為相關橋段不符合角色在危急環境下的正常行為邏輯，若只是擔心角色走光，其實可以透過其他較自然的方式處理，無須反覆安排捂裙動作，並搭配具特定指向性的仰拍鏡頭。但也有觀眾認為，美羊羊捂住裙擺的反應符合角色一貫性格特質，而相關動作亦可理解為向低齡觀眾傳達保護自身的觀念。
面對外界不同聲音，《喜羊羊與灰太狼》官方表示，相關畫面最初的設計並不存在刻意設置不當指向，或誘發觀眾產生不適聯想的用意，並稱會在後續作品創作過程中，更審慎拿捏角色動作與鏡頭語言的表達方式。