天宮太空水稻實驗邁新里程碑 黎家盈記錄全球首次在軌兩代培育成果

中國天宮空間站的太空水稻培育實驗，取得重要進展。中國載人航天工程辦公室最新發布的《天宮TV》片段可見，神舟二十三號航天員近日已完成在軌生長水稻的採樣工作。本港首位載荷專家黎家盈參與了相關的紀錄工作，見證這項航天科研成果。

實驗名為「空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究」，朝著完成全球首次太空水稻「連續兩代培育」的目標推進，為未來長開深空探測的糧食生產作準備。

微型生命生態模塊培育水稻

實驗中的水稻並非種植在大型農業設施內，而是在一個大小約如微波爐的生命生態實驗模塊中生長。為了比較不同條件下的表現，研究團隊設置了兩類種子作對照，其中一組為從未進入太空環境的種子；另一組則是2022年曾在中國空間站收穫，其後返回地面並繁育三代的「後代種子」。