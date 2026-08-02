天宮太空水稻實驗邁新里程碑 黎家盈記錄全球首次在軌兩代培育成果

中國天宮空間站的太空水稻培育實驗，取得重要進展。中國載人航天工程辦公室最新發布的《天宮TV》片段可見，神舟二十三號航天員近日已完成在軌生長水稻的採樣工作。本港首位載荷專家黎家盈參與了相關的紀錄工作，見證這項航天科研成果。
實驗名為「空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究」，朝著完成全球首次太空水稻「連續兩代培育」的目標推進，為未來長開深空探測的糧食生產作準備。
微型生命生態模塊培育水稻
實驗中的水稻並非種植在大型農業設施內，而是在一個大小約如微波爐的生命生態實驗模塊中生長。為了比較不同條件下的表現，研究團隊設置了兩類種子作對照，其中一組為從未進入太空環境的種子；另一組則是2022年曾在中國空間站收穫，其後返回地面並繁育三代的「後代種子」。
《天宮TV》最新畫面︰
研究同時採用兩種不同培育方式進行觀察，包括以種子播種進行的「有性繁殖」，以及利用再生稻模式進行的「無性繁殖」。黎家盈拍下了水稻在微重力環境下抽穗結實的情況，為太空農作物成長留下重要影像資料。
中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究員鄭慧瓊表示，上述研究是全球首次在軌道環境中連續培育兩代水稻，對了解植物在長期微重力條件下的遺傳穩定性變化，以及相關適應機制，有著重要科研意義。神舟二十三號航天員採集稻穗及種子樣本後，部分被放置於攝息零下80度的超低溫設備內保存，之後將隨返回艙送返地球，由科研團隊進一步分析。