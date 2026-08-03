大盤雞放薯仔不正宗？上海男報警稱被詐欺 老闆讓步不收錢

新疆「大盤雞」是不少人喜愛的大眾美食，上海一名顧客近日到餐廳用餐，認為大盤雞裡有薯仔不夠正宗，與店主發生爭執，還打電話報警要告對方「詐欺」，引發熱議。

該名顧客在餐館點了份大盤雞，上菜後發現大盤雞裡有薯仔，而他認為正宗大盤雞裡絕不該放馬鈴薯，店裡另一道薯仔燒雞塊僅售38元人民幣，「加了薯仔的大盤雞」卻要68元人民幣。他認為差價高達30元，屬於「欺詐」行為，於是打電話報警。

當地寶山分局楊行派出所員警到場後，先是安撫對方情緒，再結合法律定義逐條解釋，「法律上的欺詐，是指虛構事實、隱瞞真相來謀取不當利益」。但大盤雞有沒有薯仔，沒有法定的統一標準，每間食肆都有自己的配方做法，構不上「虛構事實」。該店明碼實價將餐牌掛在顯眼處，落單屬於顧客主動消費行為，也不算「欺詐」。