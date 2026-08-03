大盤雞放薯仔不正宗？上海男報警稱被詐欺 老闆讓步不收錢

新疆「大盤雞」是不少人喜愛的大眾美食，上海一名顧客近日到餐廳用餐，認為大盤雞裡有薯仔不夠正宗，與店主發生爭執，還打電話報警要告對方「詐欺」，引發熱議。
該名顧客在餐館點了份大盤雞，上菜後發現大盤雞裡有薯仔，而他認為正宗大盤雞裡絕不該放馬鈴薯，店裡另一道薯仔燒雞塊僅售38元人民幣，「加了薯仔的大盤雞」卻要68元人民幣。他認為差價高達30元，屬於「欺詐」行為，於是打電話報警。
當地寶山分局楊行派出所員警到場後，先是安撫對方情緒，再結合法律定義逐條解釋，「法律上的欺詐，是指虛構事實、隱瞞真相來謀取不當利益」。但大盤雞有沒有薯仔，沒有法定的統一標準，每間食肆都有自己的配方做法，構不上「虛構事實」。該店明碼實價將餐牌掛在顯眼處，落單屬於顧客主動消費行為，也不算「欺詐」。
老闆見狀主動讓步，願意免收這道大盤雞的錢，報警顧客也同意調解方案。但讓人意外的是，顧客最後還是把整盤大盤雞都吃完了，臨走還特意跟員警交代「你可得跟老闆說說，讓他去新疆調研一下，正宗大盤雞哪有放馬鈴薯的！」
網民︰老婆餅無老婆
相關消息一出，網上掀起「大盤雞裡到底要不要放薯仔」討論，不少人發聲「薯仔和寬麵條吸收了大盤雞的湯汁後味道非常好」，甚至人在新疆的網民留言「昨天才吃過，新疆沙灣杏花村大盤雞，就是有馬鈴薯」。另外，也有聲浪批評該顧客浪費警力「我去買老婆餅，然後也去報警老婆餅無老婆」、「調解的結果是支持白吃？」
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