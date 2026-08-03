老爺強姦新抱　兒子替父求情盼改判無罪　網民：父子皆畜牲(有片)

陜西西鄉縣一名患有輕至中度精神發育遲滯、缺乏性自我防衛能力的女子，於2023年8月遭家翁性侵，法院一、二審均判家翁性侵罪成立處4年有期徒刑。2026年7月，漢中市中級人民法院駁回上訴，維持原判，詎料女子的丈夫卻稱「父親醉酒後失態」，還認為她是自願的，要求法庭改判無罪，

綜合《齊魯晚報》及《海報新聞》等內地媒體報道，起訴書顯示，現年68歲王翁於2023年8月4日和張姓新抱發生性關係。據受害人陳述，當時王翁在臥室內赤膊，要求與其發生性關係。新抱明確表示「不想過去」，但在王翁的拉扯和威脅下，被強行拽至床邊發生關係。此外，早在2022年，翁曾主動報警，稱新抱被他人強姦，當時配合警方對新抱進行了相關智力鑒定，確認其存在智力障礙。張女在事發當天崩潰返回娘家，其父親得知後氣得當天帶女兒報警，警方在其內褲上檢出兩人的DNA，王翁在當日於住家被逮捕。