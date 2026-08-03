老爺強姦新抱　兒子替父求情盼改判無罪　網民：父子皆畜牲(有片)

陜西西鄉縣一名患有輕至中度精神發育遲滯、缺乏性自我防衛能力的女子，於2023年8月遭家翁性侵，法院一、二審均判家翁性侵罪成立處4年有期徒刑。2026年7月，漢中市中級人民法院駁回上訴，維持原判，詎料女子的丈夫卻稱「父親醉酒後失態」，還認為她是自願的，要求法庭改判無罪，
綜合《齊魯晚報》及《海報新聞》等內地媒體報道，起訴書顯示，現年68歲王翁於2023年8月4日和張姓新抱發生性關係。據受害人陳述，當時王翁在臥室內赤膊，要求與其發生性關係。新抱明確表示「不想過去」，但在王翁的拉扯和威脅下，被強行拽至床邊發生關係。此外，早在2022年，翁曾主動報警，稱新抱被他人強姦，當時配合警方對新抱進行了相關智力鑒定，確認其存在智力障礙。張女在事發當天崩潰返回娘家，其父親得知後氣得當天帶女兒報警，警方在其內褲上檢出兩人的DNA，王翁在當日於住家被逮捕。
網民：果然有其父必有其子
2025年5月28日，西鄉縣人民法院指，經鑒定，張女精神發育遲滯(輕度至中度不等)、無性自我防衛能力，但家翁強行與她發生性關係，已經違背了婦女的意志，判王翁強姦罪成，判有期徒刑4年。被告不服上訴，案件近日二審。辯方指被告與張女是自願發生性關系；張女受其父親教唆才報警；多份司法鑒定意見存在衝突等，一審法院偏聽偏信。受害人的丈夫王男站在施暴父親那邊，認為父親沒有性侵妻子，還對媒體稱：「當時父親喝醉了，甚麼都不知道，是張女父親誣陷」，甚至認為妻子是自願的，向法院申請再審，請求改判無罪。
消息曝光後震驚大批內地網民，他們紛紛憤怒留言：「果然有其父必有其子，垃圾」、「女人真的別嫁到農村去禍害後代」、「父子都不是好東西」、「兩個畜牲」、「綠帽戴的很開心」、「喝醉了這個借口已經是過時了」、「4年都便宜他了，全家都不是人」、「丈夫幫著父親踩受害妻子，真的太絕望了」。