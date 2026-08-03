西安女做內窺鏡檢查死亡　揭麻醉醫生全程玩手機(有片)

西安一名37歲女子日前因支氣管結核接受支氣管鏡檢查，詎料檢查過程中突發意外，經搶救仍宣告不治。事後家屬調閱院內監視器畫面，質疑麻醉師長時間低頭滑手機，未持續監測病人生理狀況，院方甚至未事先告知就安排攝影團隊進入拍攝宣傳影片，家屬質疑醫療過程是否存在疏失。

綜合《百姓關注》、《新京報》等內地媒體報道，死者丈夫劉先生表示，妻子今年37歲，因罹患支氣管結核，到西安市一間醫院接受支氣管鏡檢查當天上午10時10分開始接受檢查，直到10時53分，主治醫生突然通知家屬，表示病患在檢查過程中發生氣管撕裂，生命陷入危急，雖緊急搶救仍回天乏術。他指出，事後查看監視器發現，麻醉師幾乎全程坐在病床旁低頭使用手機，未見持續觀察病患生命徵象。除此之外，院方未事先取得家屬同意，就安排一名僅戴口罩、未穿防護衣的男子手持攝影機，在檢查過程中不斷於手術室內走動拍攝宣傳影片。讓劉先生質疑醫療過程是否存在疏失，以及是否符合醫療場所規範及感染控制要求。