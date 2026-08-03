廣東兩女嬰醫院抱錯 人生互換37年後方知真相

1989年兩名女嬰先後在廣東清遠市人民醫院出生，前後僅相差55分鐘。因當年醫院未配備新生兒身份手環，僅以紙質卡片標記，兩名女嬰因而被對方父母意外抱錯，人生互換。直至37年後，經DNA鑑定，兩人才得知自己與養育數十年的父母並無血緣關係。目前，兩名當事人已向法院起訴清遠市人民醫院，索償共260萬餘元（人民幣，下同），案件定於本月13日開庭。 1989年10月3日凌晨，兩名產婦先後在清遠市人民醫院誕女，朱女士於2時30分產女，余女士則在3時25分誕下另一名女嬰。兩人回憶，當年醫院硬件條件簡陋，產科尚未為新生兒配備身份手環，僅把一張登記了姓名信息的紙質卡片掖在或綁在嬰兒被褥中。醫院人手緊張，病房時常出現跳閘斷電。孩子降生後被抱去稱重、剪臍帶，隨後送入嬰兒房，至出院時才由護士正式交給家屬。

未配身份手環 僅紙質卡片標記 2025年，黃曉琳因長期對自己身世存有疑慮下報警尋親。經DNA鑑定，證實朱女士才是黃曉琳的親生母親，黃父與余女士才是李慧的親生父母，兩家人住處相距不過四五公里，但二人經歷了完全不同的人生際遇。2022年7月，黃曉琳委託進行親子鑑定，先後證實她與撫養自己長大的黃父及余女士均無血緣關係。黃曉琳形容得知結果時「像是天塌了」，其後確診抑鬱症，並向警方報案，希望查明真相。黃父得知找到親生女兒李慧的消息後，連日輾轉難眠，他一直擔憂女兒的境遇，突發腦出血入院。

黃父亦透露，他一直對女兒身世存有疑慮。因她幼時驗血為O型，黃父血型為A型。他亦一直認為女兒的長相與身形與自己並不相像。1994年8月，黃父與余女士經法院判決離婚，黃曉琳由黃父撫養，其後因自覺「感受不到父親的關心」，轉而跟隨余女士生活。 一人家境優渥 一人成長農民家庭 黃曉琳家境相對優渥，黃父任公務員，余女士為事業單位職工。但她表示，自幼在父愛方面承受較大缺失。李慧則成長於農民家庭，父親早年因投資騙局損失家中積蓄，她未能考入普通高中，職高就讀一年後輟學，先後從事售貨員、導遊、酒店前台、房產銷售等工作，成為家庭支柱。2019年，李慧確診血液病，並於2020年接受甲狀腺切除手術，至今仍需服藥。

對「認親」均態度保留 李慧與黃曉琳曾見面，兩人形容當時的心境，緊張、興奮，還有些尷尬。李慧特意帶上了朱女士的小兒子，也就是黃曉琳的親弟弟。看到黃曉琳的第一眼，李慧不得不接受自己不是父母親生女兒的事實，「她和我的父親、弟弟長得很像」。李慧表示，2022年養父因癌去世，令黃曉琳感嘆未能再見生父「我永遠見不到他，他也永遠沒有見到我。」 兩人對「認親」一事均態度保留，李慧仍與養育自己長大的朱女士同住，「她沒有退休金，需要照顧。生母那邊，畢竟沒有長期相處，也害怕有隔閡」。余女士則表示盡量不打擾對方生活。李慧曾坦言：「如果一直不知道真相，會不會活得更輕鬆。」黃曉琳則在想，如果沒被抱錯，童年是不是就不必再經歷那些親情疏離的痛苦。

案件已進入司法程序 李慧與黃曉琳已向法院起訴清遠市人民醫院，認為當年醫護人員疏忽導致兩人錯抱，要求院方賠償精神損害撫慰金、治療費、律師費等共260萬餘元。其中李慧主張贍養支出等相關損失141萬餘元。案件定於本月13日開庭。 清遠市人民醫院黨辦一名工作人員回應稱，案件已進入司法程序，正依法依規處理。他未有披露院方內部調查詳情，僅表示「事情已經過去三十多年了，要等法院判決才知道」。