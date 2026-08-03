新皇崗口岸｜周邊經濟迎商機 店舖滿租吸北上港客 樓價升一成

新皇崗口岸港方口岸區7月31日啟用，由香港特區依照本地法律實施管轄。口岸尚未開通，周邊經濟率先「預熱」。口岸周邊商場多個鋪位正在裝修或試營業，出租率由去年不足三成飆至滿租，附近住宅售價與租金雙雙攀升。 皇崗口岸是深港之間唯一24小時通關的旅檢口岸，也是全球最大陸路口岸。採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，計劃24小時通關，通關時間將由30分鐘大幅縮減至約5分鐘。在皇崗口岸附近的廊橋國際住宅區，多個街頭鋪位圍上裝修圍板。進駐店鋪業態多元，有火鍋、糖水等餐飲業，也有牙科、中醫、美容美甲、快遞服務等。

牙科診所一系列優惠吸港客 一間港式茶餐廳的招牌已經掛起，8月1日開業。不遠處一間便利店的店長告訴記者，店鋪剛裝修好，準備迎接口岸開通後的人流。另一間牙科診所已經開始調試設備，負責人對記者表示，港客一直是核心客群之一，已準備系列優惠方案吸客。 有深圳地產經紀表示，很多商家預期口岸人流會從現在每天兩萬人，暴增至二、三十萬人次，旅行團也會在附近上下車，於是提前布局。商舖租金水漲船高，個別鋪位月租翻倍。 附近已沒有可租房源

住宅市場同樣火熱，由於口岸工程進度加快，區內物業市場持續升溫，按月售價大概漲5%，按年有10%至15%的升幅，尤其這幾個月，口岸開通消息明朗，交投明顯活躍。據悉，買家以內地客為主，不少用家為兩地通勤置業，投資客也佔一定比例，買來放租的個案不少，去香港讀書的大學生，很多都在這邊租房。近兩個月正是租務旺季，中原地產中介告訴記者，附近已沒有可租房源。 目前舊皇崗口岸來往落馬洲的巴士（皇巴）班次約15分鐘一班。新口岸開通後，運輸署計劃開設四條新的口岸專線，由九巴、城巴及新大嶼山巴士分別營運。新口岸工程進入「收尾」階段，通關查驗、智慧管控等專業設備同步進行安裝調試。據報道，當局初步計劃8月尾舉行演練，預料最快9月才通關，視乎測試結果而定。