拔罐燒著酒店床單　湖北女皮膚二級燒傷

湖北省武漢市一名女子入住酒店期間光顧拔罐服務，過程中火苗燒著身體及床單，她身體多處二級燒傷，觸目驚心，如今賠償仍未談攏。
這名明姓女子市一名碩士三年級學生，她於7月4日入住武漢一間酒店，期間在酒店內的「溫泉中心」接受拔罐服務。療程接近結束時，酒精火焰突然失控，火苗滴落至她身上，並點燃床單。
因傷無法如常生活
明女表示，事發後她被送院，經醫院診斷為「軀幹酒精火焰燒傷」，燒傷面積約4%，屬二級燒傷，她無奈表示，「燒傷不只是身體上的痛苦，也打亂了我的學習安排。」由於正值研究生最後階段，原本準備畢業事宜的她，被迫中斷正常生活。
酒店稱服務由第三方獨立經營
事發後，明女多次與酒店協商賠償，但雙方始終未達成一致。酒店方面稱，SPA由第三方獨立經營，消費者接受服務並非與酒店直接交易，因此應由SPA經營方承擔責任。不過，涉事SPA工作人員則表示，涉事技師為臨時外調職員，事故後已離開，目前無法聯繫。明女已於7月27日向法院提起訴訟，要求賠償醫療費、治療費用，以及學業受影響造成的損失與精神損害。
上海市律師韋偉指出，酒店與SPA業者不能以內部合作關係推卸責任，「無論涉事技師屬於正式員工、臨時聘用還是外調人員，只要是安排其向消費者提供服務，服務提供方就應依法承擔責任。」他認為，若酒店認為責任應由SPA業者負擔，可以事後依合作協議追償，但不能因此拒絕消費者的賠償請求。
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