拔罐燒著酒店床單　湖北女皮膚二級燒傷

湖北省武漢市一名女子入住酒店期間光顧拔罐服務，過程中火苗燒著身體及床單，她身體多處二級燒傷，觸目驚心，如今賠償仍未談攏。

這名明姓女子市一名碩士三年級學生，她於7月4日入住武漢一間酒店，期間在酒店內的「溫泉中心」接受拔罐服務。療程接近結束時，酒精火焰突然失控，火苗滴落至她身上，並點燃床單。

因傷無法如常生活

明女表示，事發後她被送院，經醫院診斷為「軀幹酒精火焰燒傷」，燒傷面積約4%，屬二級燒傷，她無奈表示，「燒傷不只是身體上的痛苦，也打亂了我的學習安排。」由於正值研究生最後階段，原本準備畢業事宜的她，被迫中斷正常生活。