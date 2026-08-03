湖南漢常食未煮熟牛蛙　因寄生蟲入侵脊隨頭痛腳痹12年

湖南省一名55歲男子，頭痛、腰痛、雙腿無力，困擾超過12年。醫生檢查竟發現，他多年來食用未完全煮熟的魚類、牛蛙，令寄生蟲已入侵其中樞神經，在脊髓及神經附近生長多年，造成嚴重損傷。
寄生蟲在神經「住了十多年」
宋姓男子12年前開始出現原因不明的頭暈、後腦痛、嘔吐等症狀，一度被診斷為「阻塞性腦積水」，並接受腦室腹腔分流手術，症狀雖得到緩解，但數年後病情再次惡化。
約4年前，宋男陸續出現腰痛、雙腿麻木、下肢無力等問題，甚至右眼開始萎縮，多年他輾轉多地求醫，但症狀沒有改善，反而越來越嚴重，最後走路都需要依靠拐杖。在多次診療過程中，一名感染科醫生根據他的生活環境以及影像檢查結果，推計可能不是腫瘤，而是寄生蟲感染。
確診曼氏裂頭絛蟲
醫生了解病史後發現，宋男從小在湖邊長大，家中以養魚為生，平時經常食用魚、牛蛙、黃鱔等食材，研判是寄生蟲在脊髓及神經附近，造成神經損傷。手術過程中，醫生發現大量白色絮狀物，經確認是寄生蟲活動後留下的壞死組織，最終宋男被確診為「曼氏裂頭絛蟲」（Spirometra mansoni）。
醫生提醒，食用牛蛙、黃鱔、淡水魚等食物，務必充分加熱煮熟，不要追求「鮮嫩」或「半生熟」口感，以降低感染風險。
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