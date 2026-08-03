湖南漢常食未煮熟牛蛙　因寄生蟲入侵脊隨頭痛腳痹12年

湖南省一名55歲男子，頭痛、腰痛、雙腿無力，困擾超過12年。醫生檢查竟發現，他多年來食用未完全煮熟的魚類、牛蛙，令寄生蟲已入侵其中樞神經，在脊髓及神經附近生長多年，造成嚴重損傷。

寄生蟲在神經「住了十多年」

宋姓男子12年前開始出現原因不明的頭暈、後腦痛、嘔吐等症狀，一度被診斷為「阻塞性腦積水」，並接受腦室腹腔分流手術，症狀雖得到緩解，但數年後病情再次惡化。

約4年前，宋男陸續出現腰痛、雙腿麻木、下肢無力等問題，甚至右眼開始萎縮，多年他輾轉多地求醫，但症狀沒有改善，反而越來越嚴重，最後走路都需要依靠拐杖。在多次診療過程中，一名感染科醫生根據他的生活環境以及影像檢查結果，推計可能不是腫瘤，而是寄生蟲感染。