中俄首條跨境索道完工　遊客6分鐘「飛」過國界

中國及俄羅斯首條跨境索道項目、黑河—布拉戈維申斯克跨黑龍江跨境客運索道項目主體工程已經完工，整體工程項目預計今年內可以全部完工，屆時中俄之間人員往來效率將大幅提升，遊客「跨國」單程僅需6至8分鐘。索道的塔架及支架已經安裝完成，索道鋼絲繩將黑河市與布拉戈維申斯克市連接起來。從中俄界江黑龍江邊遠眺，跨境索道非常壯觀。

中國（黑龍江）自貿試驗區黑河片區管委會副主任張其軍介紹，作為中俄跨境合作的標誌性工程之一，中俄跨境索道項目中方建設地點位於黑龍江省黑河市大黑河島；俄方建設地點位於俄羅斯布拉戈維申斯克市中心的臨江區域。該項目於2019年7月開工建設。 中方建設方黑河市金龍港建設發展有限責任公司董事長曹新紅說，這條索道水平長度約970米，索道運行系統是目前世界上較為先進的設備系統，設2個轎廂，單個轎廂承載110人，最快運行速度12米/秒，單程運送6至8分鐘，年設計單向運輸能力260萬人次。

張其軍表示，黑河市與布拉戈維申斯克市隔江相望，最近處僅約750米，雙方經貿往來、文化交流密切。中俄跨境索道建成後，黑河市將構建起「大橋+輪渡+索道」立體化跨境交通格局，將帶動兩國邊境地區旅遊、物流、商貿等產業協同發展。