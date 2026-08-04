內地富婆砸錢拍劇狂加60場吻戲自肥　男主角崩潰：不要伸舌頭(有片)

內地短劇導演夢星(夢馨)日前公開爆料，一名富婆投資人出資度身打造一部50多集的短劇，不僅親自擔任女主角，還指定自己喜歡的男演員鍾宇飛飾演男主角，並要求劇中加入超過60場接吻戲，幾乎「走兩步就要親一次」，消息曝光後掀起熱議。

夢馨表示，該劇上線後，因親密戲過多，遭平台刪除20多段吻戲與親密畫面，導致投資人不滿成品，甚至拒絕支付剩餘3萬元人民幣(下同)尾款，因此決定公開整起事件。對此，男主角鍾宇飛上月20日拍片回應，坦言近日收到大量私訊詢問事件真相。他表示，拍戲是自己的工作，劇本安排的吻戲、親密戲都願意配合演出，但也忍不住喊話：「拜託拍吻戲的時候，不要往我嘴裡伸舌頭，不要一直往我嘴裡輸送口水。」疑似暗指拍攝過程中曾出現超出表演尺度的親密舉動。