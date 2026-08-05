南韓賭場專吸中國客　大使館籲停招攬：中方對賭博零容忍

中國駐南韓大使館負責領事僑務事務的參贊唐亮3日在《韓國時報》發表題為《己所不欲，勿施於人》的署名文章，文章指出，賭博危害社會秩序與公共利益已是國際社會普遍共識，南韓法律也嚴格限制本國民眾參與賭博，除少數例外情況外，多數賭場均禁止南韓公民進入，顯示韓方清楚了解博彩可能衍生的社會問題。

留學生欠賭債輕生

中國駐南韓使館表示，中國法律對賭博採取嚴格管理，中國公民即使赴海外參與賭博，同樣可能觸犯中國相關法律。因此，南韓部分賭場長期以外國旅客、尤其是中國遊客作為主要招攬對象，甚至有媒體將其包裝成帶動經濟的重要動力，相關作法令人震驚，也令人難以接受。

文章進一步指出，中韓兩國領導人去年底及今年初互訪期間，曾就深化健康、正向的人文交流達成共識，雙方執法機關也持續合作打擊跨境賭博犯罪。在此背景下，博彩產業顯然不屬於雙方鼓勵的人文交流範疇，若刻意將中國旅客作為主要博彩客源，不僅無助兩國交流，更可能損害彼此互信。