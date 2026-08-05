南韓賭場專吸中國客　大使館籲停招攬：中方對賭博零容忍

中國駐南韓大使館近日公開點名部份南韓媒體，批評將中國遊客視為南韓賭場主要客源，甚至宣稱中國旅客回流將成為博彩業核心成長動力，相關作法令人震驚難以接受，並強調中國對賭博採取「零容忍」立場，呼籲韓方加強監管賭場經營，杜絕針對中國遊客的招攬行為。
中國駐南韓大使館負責領事僑務事務的參贊唐亮3日在《韓國時報》發表題為《己所不欲，勿施於人》的署名文章，文章指出，賭博危害社會秩序與公共利益已是國際社會普遍共識，南韓法律也嚴格限制本國民眾參與賭博，除少數例外情況外，多數賭場均禁止南韓公民進入，顯示韓方清楚了解博彩可能衍生的社會問題。
留學生欠賭債輕生
中國駐南韓使館表示，中國法律對賭博採取嚴格管理，中國公民即使赴海外參與賭博，同樣可能觸犯中國相關法律。因此，南韓部分賭場長期以外國旅客、尤其是中國遊客作為主要招攬對象，甚至有媒體將其包裝成帶動經濟的重要動力，相關作法令人震驚，也令人難以接受。
文章進一步指出，中韓兩國領導人去年底及今年初互訪期間，曾就深化健康、正向的人文交流達成共識，雙方執法機關也持續合作打擊跨境賭博犯罪。在此背景下，博彩產業顯然不屬於雙方鼓勵的人文交流範疇，若刻意將中國旅客作為主要博彩客源，不僅無助兩國交流，更可能損害彼此互信。
中國駐韓使館也提及，近年南韓賭場涉及中國公民的案件時有所聞，甚至曾有中國留學生因積欠龐大賭債而輕生，相關事件不僅危及中國公民人身與財產安全，也衝擊南韓旅遊市場形象。
文章最後表示，中韓互為重要鄰國，近年雙方陸續推出簽證便利措施，希望透過觀光交流帶動經濟發展、增進人民友誼。但若以博彩吸引外國旅客、收割他國遊客利益，將不利兩國長遠關係。中方表示，未來將持續加強宣導中國民眾遠離賭博，也呼籲韓方善盡監管責任，規範賭場經營，避免針對中國旅客進行招賭宣傳。
南韓賭場業績飆新高
據《Asiae》（亞洲經濟）此前報道，受惠於外國旅客增加，南韓主要外國人專用賭場營運表現同步攀升。Paradise 5月籌碼兌換金額（Drop）達7,652億韓圜（約42.1億港元），年增19%；博彩營收98.9億韓圜（約5,400萬港元），年增21%，並創下公司歷史新高。
樂天觀光開發旗下濟州夢幻塔賭場（Jeju Dream Tower Casino）同樣繳出亮眼成績，5月籌碼兌換金額2,568億韓圜（約14.1億港元）、營收49.4億韓圜（約2,700萬港元），雙雙年增19%；入場人數達6.3萬人次，較去年增加23%，創公司成立以來新高。另一家業者GKL營收則年增41%，顯示整體產業景氣持續回溫。
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