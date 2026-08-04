兒子病逝 母控遊戲公司勝訴繼承87個帳號

北京石景山法院近日審結網路遊戲帳號繼承案，一名母親在獨子病逝後，希望繼承兒子生前經營多年的87個遊戲帳號，藉出售補貼生活費用。法院審理後認定，遊戲帳號屬於法律保障的「網路虛擬財產」，帳號使用權具有財產利益，可依法繼承。
據《人民法院報》引述判決指出，已故古姓男子自20多歲起熱衷網路遊戲，十多年來在同一家遊戲公司陸續註冊87個實名帳號，透過投入大量時間、金錢與心力培養角色等級及虛擬資產，使帳號都市場價值。不過，他於2025年因病過世，留下年邁母親陳姓婦人獨自生活。
母圖出售帳號改善生活
陳婦處理完兒子後事後，得知遊戲帳號具有交易價值，希望將87個帳號過戶到自己名下出售，以改善經濟狀況。然而，遊戲公司認為依照用戶協議，帳號及虛擬物品所有權屬公司，玩家僅擁有使用權，加上帳號涉及個人身分，不同意直接過戶，因此雙方對簿公堂。
法院審理認為，雖然遊戲帳號所有權屬於平台，但玩家依法享有帳號使用權，而使用權不僅具有個人使用性，更包括可衡量的財產利益。玩家必須投入時間、金錢及心力經營帳號，帳號及虛擬道具也具有交易與流通價值，因此屬於《民法典》保障的網路虛擬財產。
法官指出，法律並未禁止繼承遊戲帳號使用權。本案中，已故古姓男子女兒已正式放棄繼承權，因此陳婦成為唯一合法繼承人，有權繼承87個遊戲帳號使用權。法院並認定，在沒有法律或契約禁止變更實名認證的情況下，遊戲公司有義務協助更改帳號實名資料。
15日內須讓陳婦繼承帳戶
最終法院判決，87個遊戲帳號使用權由陳婦繼承，並命令遊戲公司於判決生效15日內更改實名認證資料。雙方均未提出上訴。
此案也引發外界對數碼遺產的討論。隨著網路遊戲、社交平台帳號及虛擬資產日益普及，未來數位財產如何認定、是否能繼承，以及平台是否應配合移轉，預料將成為法律與產業持續關注的議題。
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