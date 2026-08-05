內地9月實行出入境新規　涉國安或出口管制均可限出境

移民管理機關受理護照、出入境證件及邊境查驗時，可提醒前往高風險國家或地區的中國公民提高警覺；若屬最高風險等級，或當地頻繁發生危及人身安全事件，必要時可勸阻民眾出境。

中國外交部、文旅部及駐外使領館將依據戰爭、武裝衝突、治安、天然災害、重大事故及傳染病疫情等情況，持續發布海外安全提醒及旅遊風險提示，提醒民眾避開高風險地區。

國務院日前公布新版《出境入境管理規定》，將於2026年9月15日正式施行。新制共19條，除強化中國公民海外安全管理，也加強對出入境仲介、外籍人士及違法出入境行為的監管。以下整理七大重點一次看懂。

提供假資料恐遭拒絕出入境

無論中國公民或外籍人士，若申請護照、簽證或其他出入境證件時提供虛假資料、不實陳述，移民管理機關可拒發證件，甚至拒絕出境或入境。

違法者最長3年不得出境

中國公民若因非法出入境、騙領證件遭處分，或在海外從事危害國家安全、利益的違法犯罪活動，最長可被限制6個月至3年不得再次出境；涉及出口管制及技術安全者，也可能遭限制出境。