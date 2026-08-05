內地9月實行出入境新規　涉國安或出口管制均可限出境

國務院日前公布新版《出境入境管理規定》，將於2026年9月15日正式施行。新制共19條，除強化中國公民海外安全管理，也加強對出入境仲介、外籍人士及違法出入境行為的監管。以下整理七大重點一次看懂。
建立海外風險警示制度
中國外交部、文旅部及駐外使領館將依據戰爭、武裝衝突、治安、天然災害、重大事故及傳染病疫情等情況，持續發布海外安全提醒及旅遊風險提示，提醒民眾避開高風險地區。
高風險地區可被勸阻出境
移民管理機關受理護照、出入境證件及邊境查驗時，可提醒前往高風險國家或地區的中國公民提高警覺；若屬最高風險等級，或當地頻繁發生危及人身安全事件，必要時可勸阻民眾出境。
提供假資料恐遭拒絕出入境
無論中國公民或外籍人士，若申請護照、簽證或其他出入境證件時提供虛假資料、不實陳述，移民管理機關可拒發證件，甚至拒絕出境或入境。
違法者最長3年不得出境
中國公民若因非法出入境、騙領證件遭處分，或在海外從事危害國家安全、利益的違法犯罪活動，最長可被限制6個月至3年不得再次出境；涉及出口管制及技術安全者，也可能遭限制出境。
外籍人士最長5年不得入境
外籍人士若提供假資料、非法入境、涉及邊境犯罪，或遭列入中國反制、不可靠實體等名單，最長可被禁止入境5年，並可依法拒發中國簽證。
出入境仲介全面納管
新制建立中介備案制度，凡從事簽證、移民、護照代辦及相關諮詢服務的業界人士與從業人員，都須向移民管理機關完成備案；境外企業不得直接在中國境內提供相關仲介服務。
違規中介最高罰5萬元人民幣
若仲介涉及虛假宣傳、協助偽造文件、非法販售個資、違法辦理簽證或協助跨境犯罪，除沒收非法所得外，最高可處人民幣5萬元人民幣（約5.81萬港元）罰款，嚴重者還可能遭停業整頓或吊銷營業執照。
值得注意的是，新版規定也要求相關部門建立違法檢舉機制，強化跨部門合作，加強出入境安全管理及中介市場監督。官方表示，新制目的在於維護國家主權、安全及發展利益，同時保障合法出入境人員權益，並提升海外安全風險防範能力。
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