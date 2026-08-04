超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映後話題不斷，近日一名來自河南的演員王壯壯在社交平台透露，自己擔任蜘蛛俠男主角湯姆賀倫（Tom Holland）的部分動作替身，片中大戰「手合會」就是由他完成。

捱打但滿足：覺得自己很帥

據《紅星新聞》報導，王壯壯在網路上分享拍攝現場照片及與蜘蛛俠主角Tom Holland的合照，他表示，自己主要負責蜘蛛俠的高難度動作及危險戲份，拍攝期間吃了不少苦頭，不但經常倒地、捱打，還要完成各種高強度武打動作。不過，他笑說：「雖然挨了不少打，但覺得自己很帥。」