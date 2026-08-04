超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映後話題不斷，近日一名來自河南的演員王壯壯在社交平台透露，自己擔任蜘蛛俠男主角湯姆賀倫（Tom Holland）的部分動作替身，片中大戰「手合會」就是由他完成。
捱打但滿足：覺得自己很帥
據《紅星新聞》報導，王壯壯在網路上分享拍攝現場照片及與蜘蛛俠主角Tom Holland的合照，他表示，自己主要負責蜘蛛俠的高難度動作及危險戲份，拍攝期間吃了不少苦頭，不但經常倒地、捱打，還要完成各種高強度武打動作。不過，他笑說：「雖然挨了不少打，但覺得自己很帥。」
王壯壯透露，拍攝最大的樂趣就是角色切換，「替完蜘蛛俠，下一場馬上又去演忍者。」由於電影需要大量動作場面，替身經常同時飾演多個不同角色，在鏡頭前後快速轉換身分，是劇組拍攝的日常。
讚Tom Holland Zendaya無架子
除了分享拍攝經歷，王壯壯也談到與主演合作的印象。他表示，Tom Holland私下相當親切、沒有明星架子，對工作人員態度友善，合作過程十分愉快。而飾演女主角的辛蒂雅（Zendaya）也讓他印象深刻，指出她拍戲時幾乎不帶助手，待人自然隨和，沒有距離感。
消息曝光後，不少中國網民驚呼，原來荷李活大片中也有不少華人動作演員參與幕後製作，紛紛留言表示「河南弟也是蜘蛛俠」、「原來真正飛天遁地的是河南弟」、「替身也是英雄」。
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