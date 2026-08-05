泰國追星混亂22名中國遊客被趕落機　保安瞇眼涉歧視

據《新黃河》報道，蘇萬那普機場聲明指出，事件發生於7月29日晚間11時左右，當時一名中國藝人搭乘泰航TG674班機，部分粉絲一路跟隨進入機場休息室。不過，相關粉絲並不具備使用貴賓休息室的資格，泰國航空因此通知機場保安人員到場協助，要求相關人士離開休息區。

泰國航空一架飛往上海航班日前爆出20多名中國旅客遭拒絕登機，保安人員甚至做出疑似「拉眼角」歧視手勢。泰國曼谷蘇萬那普機場公布調查結果，稱事件起因於部份乘客追星，影響機場秩序及飛航安全，航空公司因此拒絕22人登機，並為保安人員行為失當致歉。

機場進一步表示，考量部分粉絲登機後可能持續干擾其他旅客及航班秩序，泰國航空最終決定拒絕22名乘客搭乘該航班。其中12人同意卸下托運行李，另有10人拒絕配合，因此在行李卸載過程中與工作人員及保安人員發生爭執。

然而，機場指出，部分粉絲離開後仍持續尾隨藝人前往登機口，甚至進入空橋區域，造成現場秩序混亂。為避免尚未完成正常登機程序的人員進入機艙，航空公司一度關閉機艙門。

已採取紀律處分

針對網上流傳保安人員做出疑似歧視亞洲人的「拉眼角」手勢，引發內地網友強烈不滿，蘇萬那普機場表示，涉事保安人員在執勤過程中的部分言行確實不符合服務標準，機場對此深表歉意，並已依規定對相關人員採取紀律處分。

機場強調，保安人員當時的主要任務是維護機場秩序及飛航安全，並非針對特定國籍旅客採取差別待遇，但承認執勤方式失當，未來將加強員工教育訓練，避免類似事件再次發生。

事件先前因多名中國旅客指控遭「無故趕下空橋」、托運行李被強制卸載，以及保安人員疑似做出歧視手勢，在內地社交平台引發熱議。隨着機場公布完整調查結果，事件焦點已轉向粉絲追星是否影響飛安，以及保安執法是否符合比例原則。