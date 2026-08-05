日本指中國為「最大戰略挑戰」　國防部：賊喊捉賊謀擴軍

據國防部官網4日消息，新聞發言人陳曦以答記者問形式回應日本政府2026版《防衛白皮書》指中方軍事動向是「前所未有的最大戰略挑戰」，並稱中方在台灣周邊軍事活動趨於頻繁，日本周邊安全戰略環境正處於戰後最為嚴峻複雜的時期。請問對此有何評論？

日本公布新版《防衛白皮書》，持續將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」。對此，國防部昨晚發聲痛斥該白皮書充斥虛假敘事，大肆渲染「周邊安全危機」，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口。

陳曦指出，日本執政當局繼續打著＝着「專守防衛」的幌子，加速修訂「安保三文件」，持續增加防衛開支，大力發展遠端進攻能力，推進太空武器化、戰場化，甚至將軍工產業擴張包裝為經濟增長點，妄圖將擴軍備戰深度嵌入國家制度、經濟產業和社會輿論。日本「新型軍國主義」成勢為患，已成為戰後國際秩序的嚴重挑戰和地區和平穩定的真正威脅。

陳曦回應，日新版《防衛白皮書》充斥虛假敘事，大肆渲染「周邊安全危機」，炒作所謂「中國威脅」，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口。對此強烈不滿、堅決反對。

陳曦最後強調：「台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。他敦促日方深刻反省侵略歷史，停止干涉中國內政，停止誤導日本民眾和國際社會，不要在「再軍事化」的錯誤道路上越走越遠。

白皮書長達598頁

綜合日媒報道，《防衛白皮書》由日本防衛省每年發佈，旨在闡述政府對本國防衛政策和全球軍事形勢的看法，今年的白皮書長達598頁。在今年底修訂「安保三文件」（即《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》《防衛力量整備計劃》）之前，2026年《防衛白皮書》對日本周邊嚴峻的安保環境發出警示。

白皮書中稱中國對外姿態和軍事動向等是「前所未有的最大戰略挑戰」，正在增加國防開支，以及加速提升其核武器、導彈、艦艇和航空戰力。該文件還列舉中國航母在太平洋開展的活動，並點名：「中方在台灣周邊軍事活動趨於頻繁，日本周邊安全戰略環境正處於戰後最為嚴峻複雜的時期。」此外，白皮書中詳述中俄轟炸機聯合飛行和艦艇聯合航行，並對這兩個國家加強合作表達「重大關切」，稱中俄正在加強戰略協作。